Olimpiadi | no del Cio ai 15 atleti russi abilitati dal Tas

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle partite. Il calendario completo e le date : Uno degli sport di punta delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà senza dubbio l’Hockey su ghiaccio. A partire da sabato 10 febbraio saranno due settimane di lotta sul ghiaccio del Parco Olimpico di Gangneung. Lo stadio di Gangneung (capienza 10.000 spettatori) ospiterà le gare maschili, mentre lo stadio di Kwandong (capienza 6.000 spettatori) sarà teatro delle gare femminili. Sarà caccia al Canada, che ha monopolizzato le ultime ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 stanno per alzare il loro sipario. Lo Short track è sicuramente uno degli sport più attesi dai padroni di casa, visto che la Corea del Sud è tra le nazionali più forti e punta a conquistare il maggior numero di ori possibili. Arianna Fontana, portabandiera azzurra nella Cerimonia d’Apertura, sarà il punto di riferimento di un’Italia che proverà ad essere protagonista sul ghiaccio coreano. La ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Sarà davvero ricco il programma per quanto riguarda lo sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo) le cui gare si disputeranno presso l’Alpensia Cross-Country Ski Centre. Ci attendiamo una edizione quanto mai spettacolare e combattuta grazie ad un nutrito gruppo di campioni che ci regaleranno grande spettacolo nelle mattinate italiane. Le otto ore di differenza a livello di fuso orario (a favore ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i guadagni per le medaglie dell’Italia. I premi in denaro assegnati dal Coni per ori - argenti e bronzi : L’Italia è pronta per affrontare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’evento sportivo più importante dell’anno. La nostra delegazione composta da 121 atleti vorrà fare bella figurare tra la neve e il ghiaccio della Corea del Sud: l’obiettivo è quello di conquistare il maggior numero possibile di medaglie e di sfatare il tabù oro, il metallo più prezioso che manca addirittura da otto anni. La nostra Nazionale è ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Saranno quattro, in totale, i titoli assegnati nel Salto con gli sci Alle Olimpiadi PyeongChang 2018, le seconde che prevederanno la partecipazione anche delle donne, che hanno fatto il loro esordio a Cinque Cerchi a Sochi 2014. Già da giovedì le prime competizioni ufficiali, con la prova di qualificazione per la prova sul Normal Hill, che nel comprensorio di Alpensia è un HS 109 metri. A seguire, la gara venerdì per poi andare verso la ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : L’Alpensia Biathlon Centre sarà teatro delle gare di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che inizieranno il giorno successivo alla cerimonia d’apertura, sabato 10 febbraio. Saranno 11 le medaglie d’oro che verranno assegnate: sono infatti previste cinque gare maschili e cinque femminili, più la staffetta mista. Sarà un susseguirsi di emozioni, a cadenza quasi giornaliera, fino a venerdì 23 febbraio, quando si ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang lo Snowboard assegnerà 10 titoli, 6 nelle specialità del park & pipe, 2 nell’alpino e 2 nello Snowboardcross. Ovviamente, per rispettare la parità di genere, 5 titoli saranno maschili ed altrettanti femminili. Il programma verrà aperto il 10 febbraio dallo slopestyle, prima specialità ad assegnare medaglie, cui seguirà l’halfpipe. Saranno il 15 e 16 febbraio le prime date da circoletto ...

Il presidente della Corea del Nord Kim Yong-nam guiderà la delegazione alle Olimpiadi di Pyeongchang : Kim, sarà tecnicamente il più alto funzionario di Pyongyang a viaggiare dall'altra parte della Zona demilitarizzata che ha diviso per decenni le due Coree. Lo status ufficiale di Kim Yong-nam è abbastanza alto da giustificare un incontro con il presidente sudCoreano Moon Jae-In

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: singolo maschile, singolo femminile, coppie d’artistico, danza e team event. Andiamo a scoprire il calendario completo delle competizioni che avranno luogo sulla patinoire della Gangneung Ice Arena. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. VENERDÌ 9 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio DI FIGURA – Team event ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le piste e i pendii delle gare prove veloci e tecniche. Analisi e precedenti : Il countdown sta per terminare. Siamo entrati nella settimana olimpica, quella che porterà all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 9 febbraio, con la cerimonia d’apertura, inizierà ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi riservati agli sport di neve e ghiaccio. Una delle discipline maggiormente seguita sarà lo sci alpino, che assegnerà ben 11 medaglie, tra gare maschili, femminili e a squadre. Gli impianti di ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prevede la presenza di ben 15 sport che assegneranno 102 titoli in totale. Il Curling sarà grande protagonista sul ghiaccio sudcoreano: per la prima volta nella storia si disputeranno ben 3 tornei. Al femminile e al maschile, infatti, si aggiunge la competizione mista a cui parteciperanno otto squadre mentre per le due competizioni classiche si daranno battaglia 10 Nazionali. ...

Olimpiadi invernali - Seul convinta : “La Corea del Nord vuole migliorare i rapporti” : Olimpiadi invernali, Seul convinta: “La Corea del Nord vuole migliorare i rapporti” Dopo la decisione di Kim Jong-un di inviare in Corea del Sud una delegazione di diplomatici di alto livello Seul ha commentato: “Crediamo che tale decisione rifletta la determinazione di migliorare i rapporti Sud-Nord e di fare dei Giochi un successo, e che […] L'articolo Olimpiadi invernali, Seul convinta: “La Corea del Nord vuole migliorare i ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Lo sci alpino è forse la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali, assegnando ben undici titoli in una sola edizione. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti della rassegna a cinque cerchi, giorno per giorno e ora per ora, per non perdersi davvero nulla, anche se la maggior parte delle gare sarà in notturna. Il calendario completo dello sci alpino Giovedì 8 febbraio 3.00 Prova discesa libera maschile Venerdì 9 febbraio 3.00 Prova discesa ...