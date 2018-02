Olimpiadi Invernali 2018 – L’Italia sta arrivando a PyeongChang Oggi gli azzurri di

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Tutto pronto per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che scatteranno venerdì prossimo con la cerimonia d’apertura. Andiamo a vedere il programma e gli orari per quanto riguarda lo Skeleton, con quattro run sia per gli uomini che per le donne. Palinsesto TV che vede la diretta sia su Eurosport che su Rai Sport. Skeleton uomini Giovedì 15 febbraio 02.00 – 3.50 prima e seconda run Venerdì 16 febbraio 1.30 – 3.35 terza e ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Cinque carte da podio e tanti outsider per l’Italia : È un’Italia carica quella che si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nello sci alpino, dopo anni di transizione, gli atleti azzurri sono riusciti a trovare nelle ultime due stagioni una grande continuità di risultati ad alti livelli. Un anno fa, al femminile, quella italiana fu la squadra che raccolse più punti in Coppa del Mondo, mentre al maschile furono diverse le vittorie di prestigio raccolte dagli azzurri, con ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Saranno in tutto nove le medaglie in palio per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, dove vedremo una grandissima sfida tra i migliori atleti del mondo. Il programma delle gare si aprirà mercoledì 14 febbraio con la prima Gundersen, che prevede un salto dal trampolino normale HS109 e un segmento di fondo di 10 km sul circuito coreano. Martedì 20 febbraio si svolgerà invece la seconda Gundersen, che questa volta vedrà gli ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Russia fa paura anche senza Ustiugov : Manca meno di una settimana ai Giochi Olimpici e la Russia (o quello che ne rimane, senza bandiera e senza inno) non sa ancora quale squadra potrà schierare nello sci di fondo a PyeongChang. Di sicuro mancherà all’appello il faro attuale della squadra russa degli sci stretti, Sergey Ustiugov: vincitore del Tour de Ski 2017 e pluricampione del mondo lo scorso anno a Lahti. Il dubbio potrebbe riguardare il campione olimpico della 50 km a tecnica ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite. Gran Bretagna e Svezia sfidano le campionesse in carica del Canada : Manca ormai pochissimo al via delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e uno degli sport protagonisti di questa edizione sarà sicuramente il Curling che occuperà Gran parte del programma delle gare, con i tantissimi match previsti. Oggi andiamo a concentrarci sulla gara femminile ed analizzare le favorite per questo torneo olimpico. La favorita assoluta di questa edizione sarà il Canada, che cercherà di bissare l’oro conquistato quattro anni fa ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Dal 9 al 25 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Partiranno praticamente subito le emozioni per quanto riguarda lo Slittino. Andiamo a valutare quali sono i favoriti, i pretendenti alle medaglie e le eventuali sorprese gara per gara, con ovviamente le Possibili speranze in casa Italia. Singolo maschile Pronostico davvero apertissimo, al contrario delle passate edizioni. Prima Armin Zoeggeler e poi Felix Loch avevano ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle partite. Il calendario completo e le date : Uno degli sport di punta delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà senza dubbio l’Hockey su ghiaccio. A partire da sabato 10 febbraio saranno due settimane di lotta sul ghiaccio del Parco Olimpico di Gangneung. Lo stadio di Gangneung (capienza 10.000 spettatori) ospiterà le gare maschili, mentre lo stadio di Kwandong (capienza 6.000 spettatori) sarà teatro delle gare femminili. Sarà caccia al Canada, che ha monopolizzato le ultime ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin sfida la leggenda. L’americana sogna l’oro in almeno tre gare… E nella velocità… : Mikaela Shiffrin è uno dei personaggi più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la stella indiscussa dello sci alpino che vuole tornare negli USA con un forziere di ori. La stella di Vail è indubbiamente la grande stella di questo sport e sta riscrivendo i record della sua specialità, un Cannibale del Circo Bianco che si presenterà sulle nevi sudcoreane con l’obiettivo di vincere davvero tutto. A soli 21 anni ha già vinto 41 ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 stanno per alzare il loro sipario. Lo Short track è sicuramente uno degli sport più attesi dai padroni di casa, visto che la Corea del Sud è tra le nazionali più forti e punta a conquistare il maggior numero di ori possibili. Arianna Fontana, portabandiera azzurra nella Cerimonia d’Apertura, sarà il punto di riferimento di un’Italia che proverà ad essere protagonista sul ghiaccio coreano. La ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Dal 9 al 25 febbraio le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) avranno finalmente inizio. Si preannuncia una rassegna a Cinque Cerchi spettacolare per lo Speed skating. Andiamo a valutare quali sono i favoriti, i pretendenti alle medaglie e le eventuali sorprese gara per gare, dividendo tra settore maschile e settore femminile. UOMINI 500 metri: Russia che pur non avendo il campione di tutto Pavel Kulishnikov punta le sue fiches su ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – I 15 russi riabilitati dal Tas non ci saranno! Il CIO nega il permesso : Il CIO ha respinto la richiesta di 15 atleti di partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta dei 15 russi che erano stati originariamente squalificati a vita dai Giochi da parte del massimo organo sportivo internazionale a causa del loro coinvolgimento col doping ma era poi stati riabilitati dal Tas che ne aveva legittimato il diritto di poter chiedere la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Le 15 domande erano ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Sarà davvero ricco il programma per quanto riguarda lo sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo) le cui gare si disputeranno presso l’Alpensia Cross-Country Ski Centre. Ci attendiamo una edizione quanto mai spettacolare e combattuta grazie ad un nutrito gruppo di campioni che ci regaleranno grande spettacolo nelle mattinate italiane. Le otto ore di differenza a livello di fuso orario (a favore ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i guadagni per le medaglie dell’Italia. I premi in denaro assegnati dal Coni per ori - argenti e bronzi : L’Italia è pronta per affrontare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’evento sportivo più importante dell’anno. La nostra delegazione composta da 121 atleti vorrà fare bella figurare tra la neve e il ghiaccio della Corea del Sud: l’obiettivo è quello di conquistare il maggior numero possibile di medaglie e di sfatare il tabù oro, il metallo più prezioso che manca addirittura da otto anni. La nostra Nazionale è ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Chicco Pellegrino : “Klaebo imbattibile? Sarei rimasto a casa. Caso russi? Mi girano. Voglio una medaglia” : Federico Pellegrino è la punta di diamante dell’Italia dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo della sprint insegue il sogno della medaglia e traspare ottimismo dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Ho fatto le cose per bene, questo è certo. Con il CT Chenetti a inizio stagione avevamo deciso di lavorare su spinte e alta velocità, per essere competitivo in Coppa da ...