Nuovo aggiornamento beta Oreo su Huawei P10 | patch di febbraio e non solo

Nuovo alito di vito per Samsung Galaxy Note 4 : aggiornamento europeo in ripresa : Si rifà sotto il Samsung Galaxy Note 4, con un aggiornamento che però non riguarda direttamente il nostro mercato, ma che costituisce ugualmente una notizia rilevante, considerando ormai quanto poco il dispositivo sia oggetto di considerazione da parte del produttore asiatico (visti gli anni accumulati all'attivo, non c'è troppo di cui stupirsi). Per la precisione, questa è la volta degli esemplari commercializzati in Francia per conto del ...

Nuovo aggiornamento per For Honor - ma a metà febbraio tutto cambierà : Ubisoft ha continuato a rifornire For Honor con una serie costante di aggiornamenti da quando il gioco è stato lanciato, e continua questa settimana con un Nuovo update. Per festeggiare un'altra settimana di contenuti aggiuntivi, Ubisoft ha rilasciato un Nuovo video in cui vengono mostrate alcune dei nuovi emote per For Honor. https://www.youtube.com/watch?v=pcwG4CMxlKc Il gioco non presenta un sacco di nuovi contenuti, ma i nuovi emote ...

WhatsApp : scopriamo le novità del Nuovo aggiornamento Video : #WhatsApp è il servizio di messaggistica maggiormente diffuso sul pianeta. L'app garantisce agli utenti iscritti un'esperienza unica grazie ad una serie di aggiornamenti sempre puntuali sulla piattaforma. Nel 2017 abbiamo assistito all'introduzione di una funzione rivoluzionaria, ovvero quella di poter eliminare i messaggi anche dopo averli inviati al destinatario entro 7 secondi dall'inoltro. Il colosso ha inoltre dato la possibilita' a tutti ...

Fifa 18 Patch 1.08 PS4 : Nuovo aggiornamento disponibile. Risolto il Kick Off Glitch : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Ricordiamo ancora una volta che il numero di versione della Patch è differente su Playstation 4 poiché uno dei precedenti aggiornamenti risolveva un bug presente solo su Xbox One e PC e […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.08 PS4: nuovo aggiornamento disponibile. Risolto il Kick ...

Fifa 18 Patch 1.09 : Nuovo aggiornamento disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Il peso della Patch è di 1580.6 Megabytes Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 Patch 1.09 : Nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio d’inizio da centrocampo, la difesa sarà FINALMENTE più […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un Nuovo aggiornamento della app : Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app Una scelta che aiuterà ad eliminare le distrazioni al ...

Nuovo aggiornamento PUBG aggiunge coperture in Miramar e correzioni bug : E' in arrivo l’aggiornamento 1.0 #4 di PUBG per PC che introdurrà più coperture su Miramar e più percorsi off-road per facilitare la navigazione. Per ora è ancora in fase di test, per sperimentare nuove soluzioni anti-cheat. Per adesso si sa che gli sviluppatori hanno aggiunto più coperture ed edifici su Miramar. Miramar purtroppo non è una mappa popolare in PUBG e i giocatori stanno procedendo ad eliminarla dal gioco, creando così ...

Nuovo aggiornamento LG G6 : V11i per no brand Italia - antipasto prima di Oreo : Momento particolare per i possessori di LG G6 no brand Italia, il cui dispositivo in queste ore suona la carica per la ricezione di un Nuovo aggiornamento, contraddistinto dalla sigla V11i, naturale evoluzione del precedente V11g, di cui vi parlammo nel mese di dicembre. Questa volta, a differenza dell'ultima, il colosso coreano ha saputo fare meglio, incorporando all'interno del pacchetto la patch di sicurezza del mese attualmente in corso, ...

[PC]Rilasciato Hoxs64 v1.0.9.7 : l’emulatore del Commodore 64 ritorna con un Nuovo aggiornamento : Il vecchio home computer Commodore 64,uscito nel lontano 1982,può rivivere sui nuovi pc grazie all’emulatore Hoxs64 creato da David Horrocks.Rispetto ai normali emulatori disponibili sul web,Hoxs64 si presenta più stabile e con il supporto di molti file come D64 ,G64 ,P64, FDI, TAP, PRG, P00 e T64.Inoltre permette di configurare tastiera e joystick e di emulare l’unità floppy disk Commodore VIC-1541. Caratteristiche Ciclo basato su ...

Nuovo aggiornamento in arrivo per Pokkèn Tournament DX : Se avete acquistato Pokkèn Tournament DX su Nintendo Switch, sarete lieti di sapere che a partire dal 31 Gennaio 2018, sarà ufficialmente disponibile l’aggiornamento 1.2, scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Pokkèn si aggiorna su Switch L’aggiornamento oltre ad introdurre il supporto per la registrazione dei video da condividere con la community, include numerosi bilanciamenti e ...

Essential Phone aggiunge le scorciatoie per le modalità di scatto con il Nuovo aggiornamento : Essential ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la fotocamera di Essential Phone che, oltre a portare le classiche ottimizzazioni e a migliorare le prestazioni, aggiunge te nuove scorciatoie per attivare rapidamente altrettante modalità di scatto, con una semplice pressione prolungata sull'icona dell'applicazione. L'articolo Essential Phone aggiunge le scorciatoie per le modalità di scatto con il nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la ...

Nuovo aggiornamento per Files Go che si arricchisce con tre nuove funzioni : Sono già più di dieci milioni gli utenti che hanno deciso di utilizzare Files Go, la nuova applicazione di Google che permette di liberare spazio sul proprio smartphone. Oggi arriva un Nuovo aggiornamento che porta tre nuove funzioni che rendono l'applicazione ancora più utile, veloce e divertente. L'articolo Nuovo aggiornamento per Files Go che si arricchisce con tre nuove funzioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : arrivano tre funzioni sconosciute con Nuovo aggiornamento - ecco quali Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti #Smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le Video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, [Video] oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocita' e la facilita' di utilizzo. Da #WhatsApp a #Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste ...