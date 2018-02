Nuovi rumor vanno ad arricchire Meizu E3 di dettagli

Max Allegri e Ambra Angiolini sono sposati?/ Anello al dito del tecnico : Nuovi rumors su una gravidanza : La fede di Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus con un Anello misterioso in conferenza stampa. Il pubblico si interroga, si sta davvero per sposare con Ambra Angiolini?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:40:00 GMT)

Binari Nuovi non montati.RumorsEcco la foto dello scambio rotto Pioltello - cosa c'è dietro l'incidente : ANTEPRIMA/ Ha ceduto uno scambio. Eccola, in anteprima su Affaritaliani.it Milano, la foto di dove i vagoni del treno sono usciti dai Binari. A lato del Binario usato ci sarebbe stato il Binario nuovo da sostituire Segui su affaritaliani.it

Surface Phone : Microsoft cerca Nuovi ingegneri per il comparto fotografico [Rumor] : Recentemente sono stati resi pubblici una serie di brevetti che fanno riferimento ad un futuro dispositivo con doppio display prodotto a Microsoft; stiamo parlando di Project Andromeda (conosciuto anche con il nome di Surface Phone). Dopo l’annuncio di lavoro pubblicato su Microsoft Carrers che riportava la ricerca del Colosso di Redmod su un ingegnere software esperto nel campo dell’implementazione del processore Qualcomm Snapdragon ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e news : saranno gli Oneston i primi fantasmi? I Nuovi rumors sul web : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 20:49:00 GMT)

Tanti Nuovi rumor su GTA 6 al 9 gennaio : uscita - protagonista femminile - ambientazione e altro : A quanto pare i tempi sono decisamente maturi per parlare concretamente di GTA 6: archiviato il quinto, spettacolare capitolo - che ancora oggi, a cinque anni di distanza dalla sua release originale, continua a macinare vendite e a fruttare ottimi introiti per Rockstar Games e Take Two Interactive - è arrivato il momento di interrogarsi su quando uscirà il sesto episodio della serie e soprattutto quali feature vedremo al suo interno. E per voi ...

Nuovi rumors sui concerti degli U2 nel 2018 - imminente l’annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Cresce l'attesa per l'annuncio dei concerti degli U2 in Europa: l'ufficializzazione delle date europee del Songs of Experience Tour a supporto dell'ultimo omonimo album rilasciato a dicembre è ormai imminente e ne sono prova i rumors dettagliati dell'ultima ora. Secondo quanto riporta l'Irish Daily Mail, si prevede che gli U2 annuncino un certo numero di spettacoli in Irlanda, alla 3Arena di Dublino, nell'ambito del loro Tour Songs of ...