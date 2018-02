Nucleare | scatta il ‘New Start’ | Usa e Russia dovranno rispettare i limiti fino al 2021

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Sono entrati in vigore oggi ifondamentali stabiliti dal New Strategic Arms Reduction Treaty, o New Start. Esso rappresenta il trattato sul disarmofirmato nel 2010 da Usa e. Il dipartimento di stato americano ha annunciato che gli Stati Uniti hanno rispettato igià nell’agosto del 2017 e di aspettarsi che anche Mosca abbia ottemperato ai suoi doveri. “La Federazione Russa ha ribadito ripetutamente il suo impegno sul trattato New Start, compreso il rispetto deifondamentali, e ci aspettiamo che il nostro imminente scambio di dati in base al trattato riaffermi questo impegno“, ha detto Heather Nauert, portavoce del dipartimento di stato Usa. Una volta che sarà confermato il rispetto deida ambo le parti, il trattato sarà considerato attuato. Il New Start impone a Washington e Mosca di non avere più di 1550 testate nucleari ...