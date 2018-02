“Non può essere” Doveva essere il giorno più felice | ma lo choc la sconvolge Questa

caffeinamagazine

: L'albero velenoso di questa campagna elettorale - condotta a colpi di 'gli altri sono peggiori di noi' - non può ch… - vittoriozucconi : L'albero velenoso di questa campagna elettorale - condotta a colpi di 'gli altri sono peggiori di noi' - non può ch… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Quando Annie Lightfoot, dall’ecografia, ha scoperto che nel suo grembo stava crescendo una bambina, era elettrizzata. Già aveva le idee molto chiare: per esempio il nome, Coco. Per Annie era la prima gravidanza e non stava più nella pelle. Era troppo, tra l’altro, di aspettare una femmina e, non appena lo ha scoperto, ha iniziato a comprare tantissimi vestitini. Tutta rosa, pieni di fiori, brillantini, cuoricini. Non aveva fatto in tempo a fare l’ecografia che già aveva organizzato il baby shower per accogliere la piccola. Tutto era rosa, proprio tutto. Poi arriva ildel parto e per Annie arriva la notizia più scioccante. “Il piccolo sta molto bene’’ le dice l’ostetrica dopo il parto. Ma Annie, ancora sconvolta per il parto, la corregge: “Vuoi dire la bambina”. “No, è un bel bambino, è tuo figlio”, ribadisce l’ostetrica. E Annie si sente mancare. Ma non per il fatto che ...