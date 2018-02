Nissan Armada Snow Patrol | l’angelo custode delle nevi – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Il modello 2018 dell’, fuoristrada di puntanegli Stati Uniti, debutta in questi giorni al salone di Chigago. Con la neve da quelle parti sono familiari, dunque ne viene proposta una versione molto performante su fondi ghiacciati: la. Il pacchetto proposto, realizzato tutto con componenti speciali acquistabili in aftermarket, è infatti di quelli che esaltano questo tipo di prestazioni: paraurti anteriore rinforzato, sospensioni rialzate (di 7,5 centimetri), pneumatici specifici per l’off-road più impegnativo, barra luminosa e portapacchi. In più, il motore è un V8 5.6 da 390 cavalli e la capacità standard di traino è di quattro tonnellate: togliere d’impaccio altri mezzi in difficoltà non dovrebbe essere un grosso problema. L'articolo, l’angeloproviene da Il Fatto Quotidiano.