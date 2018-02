: #BreakingNews Neve a Mosca:un morto per caduta albero - CybFeed : #BreakingNews Neve a Mosca:un morto per caduta albero -

Record diin un solo giorno a, Russia. Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite per ladi un(duemila in tutto a essere stati abbattuti dall'eccezionale ondata di maltempo) e un traliccio. Disagi nel trasporto aereo: decine i voli in ritardo nei principali scali del Paese. Non accadeva dal 1957. Nonostante le difficoltà, le foto diinnevata hanno fatto il giro del web e molti russi hanno accolto con entusiasmo l'arrivo della.(Di lunedì 5 febbraio 2018)