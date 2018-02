Nel Mediterraneo Una visita che dà ruolo all' Italia | e frena Macron

Migranti : 20 cadaveri recuperati Nel Mar Mediterraneo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sicurezza Nel Mediterraneo - Usa e Italia in sintonia : Si è parlato prima di tutto di Sicurezza nel Mediterraneo [VIDEO] durante la trasferta del ministro dell'Interno, Marco Minniti, negli Stati Uniti, dove ha incontrato il segretario della Sicurezza interna #USA, United States secretary of homeland security, Kirstjen Nielsen, membro del Gabinetto del presidente Donald Trump e capo del dipartimento della Sicurezza Interna americana. Il ruolo è stato istituito il 25 novembre del 2002, dopo una ...

Migranti - quasi 250 morti Nel Mediterraneo a gennaio : Sono 246, quasi tutte sulla rotta che porta all'Italia, le morti di Migranti registrate dall'Oim nel primo mese di quest'anno. Lo riporta il comunicato in cui si annuncia il naufragio di stamattina ...

Migranti : oggi parte "Themis" - nuova missione Frontex Nel Mediterraneo - : Prende il via l'operazione di assistenza all'Italia nel controllo delle frontiere che sostituirà Triton. Tra le principali novità è previsto il trasporto dei soccorsi in mare nel porto più vicino, ...

Salvati 270 migranti Nel Mediterraneo : 01.32 Sono stati circa 270 i migranti soccorsi in tre operazioni nel Mediterraneo centrale, coordinate dalla centrale operativa della guardia costiera di Roma. Sono intervenute unità della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Per uno dei migranti, che aveva forti dolori al torace, è stato necessario attivare una procedura per il trasporto in ospedale.

Migranti Nel Mediterraneo - tra salvataggi e respingimenti : Cinque le operazioni solo nella giornata di ieri coordinate dalla Guardia costiera italiana in cui sono stati salvate circa 800 persone

Contromano sull'Autostrada del Mediterraneo : Francesco muore a 25 anni Nel giorno del compleanno e uccide un 68enne : SAN MANGO PIEMONTE - muore nel giorno del suo 25esimo compleanno, imboccando l'autostrada Contromano. Francesco Merola, di Calvanico, ha ucciso un 68enne di Battipaglia in uno scontro...

Migranti - affonda gommone Nel Mediterraneo : tre donne morte - una ventina di dispersi tra cui diversi bambini : E 'andato giu' poco prima che arrivassero i soccorsi. 'Il gommone ha iniziato a sgonfiarsi, le persone sono andate nel panico, qualcuno mi ha spinto facendomi cadere in acqua'. E' un ragazzo del ...

Migranti - affonda gommone Nel Mediterraneo : tre donne morte - una ventina di dispersi tra cui diversi bambini : A bordo erano circa 120, moltissime donne giovani con tanti bimbi, alcuni piccolissimi. Nelle ultime 24 ore salvate compessivamente ottocento persone

Salvati 800 migranti Nel Mediterraneo : 22.55 Tragedia sfiorata nel Mediterraneo centrale: circa 800 migranti sono stati soccorsi e Salvati in cinque distinte operazioni coordinate dalla Guardia costiera a Roma. Recuperati due cadaveri. I migranti si trovavano a bordo di due barconi, due gommoni e un barchino. Sette bambini con acqua nei polmoni sono stati trasportati d'urgenza a Sfax (Tunisia), dov'è situata la più vicina struttura ospedaliera in grado di fornire cure adeguate. ...

