NBA 2018 | Boston e Toronto vincono e si mantengono al vertice

NBA 2018 : passo falso per Golden State - Houston passeggia su Cleveland : Ben nove partite nella notte NBA che hanno regalato risultati anche inaspettati per la stagione regolare 2017-2018. Andando con ordine, probabilmente qualcuno si sarebbe aspettato una lotta maggiore nello scontro diretto tra Houston Rockets e Cleveland Cavaliers: James Harden e compagni, invece, hanno inserito il turbo già nei primi due quarti, limitando l’attacco avversario per costruire un margine di vantaggio inattaccabile in vista ...

NBA 2018 : Boston vince anche senza Irving - sconfitti Atlanta e un ottimo Belinelli. Golden State vola con i Big Three : La regular season NBA prosegue senza sosta. Sono stati nove gli incontri disputati nella notte. Nonostante le assenze, su tutte quella di Kyrie Irving, i Boston Celtics hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva battendo 119-110 gli Atlanta Hawks. Sotto a metà gara (55-53), i verdi hanno fatto il vuoto nel terzo periodo (41-20 il parziale), subendo però il ritorno degli ospiti nel finale, fermatisi sul più bello. A guidare Boston sono stati ...

NBA 2018 : Houston vince la sfida con San Antonio - sconfitta per Toronto : La sfida più attesa della notte NBA 2017-2018 va agli Houston Rockets: James Harden e compagni si sono imposti sui San Antonio Spurs con il punteggio di 102-91 dopo un partita aggressiva in cui han fatto la differenza già nelle prime fasi. Responsabile del 27-14 al termine del primo quarto, neanche a dirlo, proprio Harden, che ha chiuso il parziale con 12 punti, poco meno della squadra avversaria, e 4 assist all’attivo che a fine match si ...

NBA 2018 : Cavs col brivido contro gli Heat - Celtics straripanti. McCollum trascina i Blazers con 50 punti. Super Belinelli non basta agli Hawks : Vittoria col brivido per i Cleveland Cavaliers nel match clou della notte NBA. Una tripla di Jae Crowder regala ai Cavs un successo di fondamentale importanza per preservare il terzo posto proprio ai danni dei rivali più accreditati, i Miami Heat, capaci di restare a contatto per quasi tutta la durata del match, prima di cedere nel finale anche alla sfortuna di un instant replay che a 10” dalla sirena premia i padroni di casa, che prevalgono ...

NBA 2018 : Cleveland perde partita e Kevin Love - cade anche Golden State. James Harden da record! : Nottata ricca di sorprese in NBA. Hanno perso i Cleveland Cavaliers, ma questo, visti i tempi, non sorprende più. La squadra di LeBron James è stata battuta per 125-114 sul campo dei Detroit Pistons, decimati tra infortuni e giocatori ceduti nell’affare Blake Griffin, non ancora disponibile. Il mattatore dell’incontro è stato Andre Drummond, autore di 21 punti con 22 punti, al pari di Stanley Johnson che ha chiuso con 26. In casa ...

Basket - NBA 2018 : Boston espugna Denver - Antetokounmpo trascina Milwaukee. Vince Atlanta di Belinelli : Sono sei le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta con i Golden State Warriors, i Boston Celtics tornano subito alla vittoria e lo fanno espugnando il campo dei Denver Nuggets per 111-110. Una vittoria di misura e arrivata in un finale concitato con Boston che aveva rotto la parità a trenta secondi dal termine con la tripla di Brown. Denver ha poi accorciato con Murray e ha avuto anche il tiro per Vincere con Burton, ma la sua conclusione ...

NBA 2018 : i Cavaliers vincono ancora - OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston - San Antonio e Toronto : Poco hanno potuto i Pistons, che si sono arresi 121-104, anche considerando i 20 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love, sicuramente importante nell'economia della partita. Rimaniamo ad Est per i Toronto ...

NBA 2018 : i Cavaliers vincono ancora - OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston - San Antonio e Toronto : Sette partite per la domenica Nba: impegnate, come spesso succede in chiusura di settimana, diverse squadre di spicco, dalle quali erano attese anche risposte importanti per la regular season 2017-2018. Come ad esempio i Cleveland Cavaliers, che sembra stiano ritrovando la bussola dopo un periodo nero. In questo caso, l’ago magnetico si chiama LeBron James, che ha condotto i suoi verso un’agevole vittoria contro i Detroit Pistons ...

Basket - NBA 2018 : Golden State batte Boston con un super Curry. Westbrook formato MVP ed OKC infila la settima vittoria : Sono sette le partite della notte NBA. C’era grande attesa per la sfida tra le due numero uno delle rispettive Conference, Golden State contro Boston. Vincono i Warriors 109-105 dopo un match che ha visto i campioni in carica partire male (sotto di dieci punti) e ribaltare la contesa nel terzo quarto. Nel finale punto a punto è stato poi decisivo uno strepitoso Steph Curry, miglior marcatore del match con 49 punti a referto ed uno ...

NBA 2018 : LeBron trascina i Cavs - perdono Houston e San Antonio : La lotta per i playoff e per i piazzamenti è sempre più accesa. Sia ad Est che ad Ovest, diverse squadre sono racchiuse in una manciata di vittorie, e con la stagione regolare NBA 2017-2018 che ormai volge verso l’epilogo, la sfida si sta facendo incandescente. Nella notte, si sono disputate ben 10 partite, con 20 squadre impegnate. I Cleveland Cavaliers si sono affidati a LeBron James per provare a fermare la crisi in cui sono incappati. ...

NBA - ecco le divise per l'All-Star Game 2018 firmate Jordan : La National Basketball Association (NBA) ha rivelato i roster e le maglie delle squadre dell'NBA All-Star Game 2018