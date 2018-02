Nazionale | Di Biagio ct per le prossime due amichevoli

Nazionale - Di Biagio 'ct traghettatore' fino a giugno : 'La serie A è la punta dell'iceberg, di questa grande montagna che è la Figc, ed è giusto che tocchi a Malagò, che ha la responsabilità dello sport italiano, occuparsene. Fra di noi c'è identità di ...

Calcio - Costacurta sul nuovo allenatore della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Nazionale : Costacurta incontra Di Biagio - ct di primavera : Il sub-commissario: "Non ci saranno problemi per le prossime due gare amichevoli degli azzurri". Poi a giugno il nuovo ct

Nazionale - Fabbricini : "Di Biagio traghettatore? È un'ipotesi". Costacurta : "I nomi? Mancini e..." : Non credo di essere un carneade - prosegue Fabbricini -, chi lo pensa forse è entrato da poco nel mondo dello sport. La mia militanza a livello dirigenziale è una garanzia. Dobbiamo fare tantissime ...