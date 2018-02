Napoli | arrestato commercialista consulente fratelli Cesaro

Napoli - nuove accuse ai fratelli Cesaro : arrestato Di Nunzio - è la mente del riciclaggio di soldi sporchi : Si chiama Salvatore Di Nunzio ed è accusato di essere la mente di alcune operazioni di riciclaggio per conto dei Cesaro. Il blitz dei militari del Ros è scattato stamattina...

Napoli - minaccia minorenne per farsi inviare video hot : arrestato : Un uomo è stato arrestato oggi dai carabinieri a Palma Campania, in provincia di Napoli, con l'accusa di aver minacciato una ragazzina di appena 14 anni allo scopo di farsi inviare video a sfondo erotico attraverso internet.Come scrive il quotidiano partenopeo Il Mattino, il giovane e la minore avrebbero instaurato una relazione via web dopo essersi conosciuti online. Quindi il ragazzo avrebbe indotto la fidanzatina a mandargli video e foto ...

Napoli - minaccia 14enne per farsi inviare video osè : arrestato : I carabinieri di Napoli hanno arrestato un ragazzo maggiorenne, accusato di indurre con minacce una 14enne a inviargli video sessualmente espliciti. I genitori della giovane si sono insospettiti e ...

Napoli - video hard da 14enne : arrestato : 10.45 Ha indotto con minacce una 14enne a inviargli video sessualmente espliciti. E' avvenuto a Palma Campania, nel Napoletano. I Carabinieri hanno arrestato un giovane maggiorenne per i reati di pornografia minorile continuata e aggravata. Le indagini, scattate a seguito della segnalazione dei genitori della vittima, hanno accertato che l'indagato aveva instaurato una relazione via web con la minore, inducendola a inviargli video e foto dal ...

Un gruppo di minorenni è stato arrestato a Napoli per l’aggressione di un quindicenne lo scorso 12 gennaio : La polizia ha arrestato un gruppo di minorenni a Napoli: sono sospettati dell’aggressione di Gaetano, il quindicenne picchiato vicino alla stazione della metropolitana di Chiaiano lo scorso 12 gennaio. Il ragazzino era stato poi operato d’urgenza per le lesioni subite The post Un gruppo di minorenni è stato arrestato a Napoli per l’aggressione di un quindicenne lo scorso 12 gennaio appeared first on Il Post.

Napoli - abusi sulla figlia tredicenne : arrestato grazie a una chat su Facebook : A tredici anni si è confidata sui social, lanciando segnali di disagio e richieste di aiuto. Le sue parole sono state intercettate da un poliziotto, che ha sporto denuncia facendo scattare un'...

Napoli. Due rapine allo stesso hotel - arrestato : Napoli. Due rapine allo stesso hotel, arrestato – I carabinieri della stazione di Varcaturo (Napoli) hanno notificato a un 36enne dei Colli Aminei, già noto... L'articolo Napoli. Due rapine allo stesso hotel, arrestato su Roma Daily News.

Napoli. Giovane arrestato per una rapina : Napoli. Giovane arrestato per una rapina – Un Giovane è stato arrestato a Napoli per una rapina compiuta lo scorso anno. I carabinieri della stazione... L'articolo Napoli. Giovane arrestato per una rapina su Roma Daily News.

Napoli. Cinese offre soldi a carabiniere - arrestato : Napoli. Cinese offre soldi a carabiniere, arrestato – I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino Cinese... L'articolo Napoli. Cinese offre soldi a carabiniere, arrestato su Roma Daily News.

Napoli - così scippava lo smartphone ai passanti : arrestato 21enne. Il furto ripreso dalla videosorveglianza : Un 21enne di origini egiziane già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato per due furti con strappo di smartphone commessi nel Centro Direzionale a Napoli ai danni di due donne. Le guardie giurate in servizio al Centro Direzionale, mentre tenevano d’occhio le telecamere di sorveglianza, hanno assistito in diretta a uno dei due furti vedendo il 21enne strappare il cellulare di mano a una donna che camminava ...

Rapine smartphone a minori tra Napoli e Caserta : arrestato 27enne : Napoli, 11 gen. (askanews) E' ritenuto il responsabile di almeno 21 Rapine di smartphone ai danni di ragazzini, perpetrati tra le province di Napoli e Caserta. Al termine di un'articolata attività ...

A Napoli per comprare 10 chili di coca. Arrestato camionista con foto di Tony Montana : Un grosso carico di droga nascosto in un autocarro usato per il trasporto di un cavallo è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato a Palermo. Si tratta di 10 chili di cocaina pura, il cui ...

Napoli - violenta la cugina dopo una serata in discoteca : arrestato 25enne : dopo aver trascorso una serata in discoteca insieme alla cugina di primo grado l'ha accompagnata a casa e ha abusato di lei in auto.L'episodio è accaduto a Marano di Napoli nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. La vittima della violenza è una ragazza di 22 anni che era andata a ballare insieme agli amici e al cugino 25enne a Pozzuoli.dopo aver accompagnato tutti a casa è rimasto solo con la cugina e approfittando della confusione ...

Omicidio ingegnere Napoli : arrestato a Siviglia il fratello : Non si sa ancora se l'uomo sarà interrogato prima in Spagna, con una rogatoria, oppure se l'interrogatorio di garanzia si svolgerà dopo l'estradizione in Italia