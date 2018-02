MotoGp | scelta opposta alla F1 | le ombrelline rimangono

MotoGp - Test Sepang 2018 : prime prove già importanti per Valentino Rossi. La nuova Yamaha determinante nella scelta sul prolungamento del contratto : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi e sarà “la prima” coi nuovi modelli. Come al solito il teatro dello show sarà la pista di Sepang (Australia) dove i team prenderanno nota di tutte le informazioni possibili per comprendere il comportamento delle moto ed apportare eventuali correttivi. Sarà una tre giorni decisiva, da questo punto di vista, per Valentino Rossi. Il “Dottore”, reduce da una ...

MotoGp - il 2018 un anno chiave per Valentino Rossi. Scelta cruciale : continuare fino e oltre i 40 anni o smettere? : Il Mondiale 2017 di MotoGP è andato in archivio già da un po’ e Valentino Rossi ha chiuso questo campionato al quinto posto nella classifica dei piloti, a -90 da Marc Marquez, non potendo di certo essere soddisfatto. Una stagione non da incorniciare per il “Dottore”, condizionata dai problemi di feeling con il pacchetto Yamaha-Michelin ed anche dall’infortunio in allenamento di fine agosto con conseguente frattura di ...