MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps | le parole di Padoan e Borghi oggi | 5 febbraio

Paola Di Benedetto/ È veramente interessata a Francesco MONTE? (L'isola dei famosi 2018) : Paola Di Benedetto, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha trovato l'amore in Honduras? La storia con Francesco Monte sta scuotendo il pubblico ormai da diversi giorni (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:08:00 GMT)

Isola dei famosi - Mercedesz Heger : ‘Ecco perché mia madre Eva ha attaccato MONTE’ : “Anni fa mio fratello Riccardino ha fatto uso di sostanze stupefacenti […] penso che mia madre volesse dare un consiglio a Francesco Monte, proprio per non fargli ripetere lo stesso errore”. Chi parla è Mercedesz Heger, la figlia di Eva Henger, dalle pagine del settimanale Spy (il numero in edicola da venerdì 2 febbraio). Riavvolgiamo il nastro: durante la seconda puntata dell’Isola dei famosi 2018, la Henger ha accusato ...

Isola dei Famosi 2018 - tra Francesco MONTE e Paola Di Benedetto spunta l’ex fidanzato : Paola Di Benedetto è sbarcata in Honduras (dopo le vicissitudini con il passaporto perso) da single e da single si è avvicinata a Francesco Monte, anche lui libero suo malgrado da relazioni amorose (vedi alla voce Cecilia Rodriguez). A precisare lo stato sociale della bella Madre Natura è proprio il suo ex dopo il polverone sollevato dalla sua intervista al settimanale Dipiù. Paola Di Benedetto ha avuto una relazione durata 4 anni con Matteo ...

Isola dei Famosi - bufera su Nadia Rinaldi : 'Ha parlato della mamma morta di Francesco MONTE' : 'Francesco avrà tempo di crescere. Posso avere l'età di sua madre, mi dispiace che non c'è più e che gli venga in sogno per dire: bello di mamma mi sa che non ti stai comportando tanto bene' . LEGGI ...

“Arriva lui”. Isola dei Famosi - la bomba è pronta a scoppiare. Dopo le indiscrezioni adesso c’è la conferma - tra i due nuovi volti del programma di Alessia Marcuzzi spunta il nome pesantissimo. Combattivo - determinato - bellissimo. Per Francesco MONTE e gli altri naufraghi è finita la pacchia : Non sono passate neppure due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure in Honduras la situazione è già esplosiva. Prima l’addio di Chiara Nasti, poi la lite tra Francesco Monte e Eva Henger con l’accusa di aver portato marijuana sull’Isola. Quindi l’eliminazione della pornodiva e la lite, sempre di Monte con Nadia Rinaldi che non ha proprio gradito le frasi sulle donne cinquantenni che “dovrebbero stare a ...

Francesco MONTE squalificato?/ Eva Henger e l'ex di Paola Di Benedetto dicono la loro... (Isola dei Famosi 13) : Francesco Monte sarà squalificato dall'Isola dei Famosi 2018? Mercedesz Henger torna a difendere la madre Eva e si dice furiosa: "È stata trattata come la colpevole!"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:25:00 GMT)

L’Isola dei famosi : Raz Degan naugrafo al posto di Francesco MONTE? : L’Isola 13, anticipazioni: Raz Degan sostituisce Monte? Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi tornerà ad occuparsi del caso droga-gate. Sono ore decisive per Francesco Monte, dopo le accuse di Eva Henger per aver introdotto sostanze stupefacenti nel villaggio, prima dello sbarco sull’Isola dei famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne rischia di ...

Francesco MONTE squalificato?/ Nadia Rinaldi e altre due persone rischiano con lui (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato dall'Isola dei Famosi 2018? Mercedesz Henger torna a difendere la madre Eva e si dice furiosa: "È stata trattata come la colpevole!"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:20:00 GMT)

Francesco MONTE squalificato?/ Mercedesz Henger : lo "strano" discorso della Marcuzzi (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato dall'Isola dei Famosi 2018? Mercedesz Henger torna a difendere la madre Eva e si dice furiosa: "È stata trattata come la colpevole!"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 06:16:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Lunedì la sentenza sul caso MONTE : problemi di convivenza tra i naufraghi : Isola dei Famosi 2018, Lunedì 5 febbraio, Alessia Marcuzzi leggerà la sentenza sul caso Monte mentre tra i naufraghi aumentano i problemi di convivenza.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:26:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E NADIA RINALDI ESPULSI LUNEDI?/ Caso droga : parla Daniele Bossari (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e NADIA RINALDI ESPULSI dall'Isola dei famosi 2018? Il Caso droga si allarga e la produzione indaga su chi ha fornito l'erba ai naufraghi in Honduras.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:50:00 GMT)

Paola Di Benedetto sempre più intima con MONTE - ma spunta l'ex : "Prima di partire voleva dei figli da me" : Paola Di Benedetto è sempre più vicina a Francesco Monte e tra i due sembra stia nascendo una particolare simpatia. Peccato però che madre natura pare non fosse proprio single...

Francesco MONTE e Nadia Rinaldi espulsi lunedì?/ Caso droga : il parere di Lidia Vella (Isola dei famosi 2018) : Francesco Monte e Nadia Rinaldi espulsi dall'Isola dei famosi 2018? Il Caso droga si allarga e la produzione indaga su chi ha fornito l'erba ai naufraghi in Honduras.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - dopo la soffiata di Eva Henger sulle canne “Mediaset valuta l’espulsione di MONTE - Rinaldi e di due persone della produzione” : dopo la soffiata di Eva Henger durante l’ultima puntata del reality l’Isola dei famosi, Dagospia riaccende la questione “canne” tra i naufraghi rivelando pesanti indiscrezioni sulla decisione a riguardo dei vertici Mediaset. Ma facciamo un breve riassunto di quanto accaduto nella seconda puntata del reality andata in onda lunedì 29 gennaio per chi se lo fosse perso: Eva Henger ha accusato l’ex tronista Francesco Monte di ...