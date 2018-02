Monster Hunter World | patch note dell' update 1 04 e dettagli sui prossimi eventi in

Classifiche software italiane : Monster Hunter World in vetta tra i titoli console : Monster Huner World, l'apprezzato titolo di Capcom del quale vi abbiamo già proposto la nostra guida, sembra proprio abbia fatto innamorare tantissimi giocatori. Il gioco riscuote parecchio successo a giudicare dagli ultimi dati emersi, che ci parlavano del nuovo capitolo della serie come il più venduto in UK nell'ultima settimana.Ebbene, a quanto pare Monster Hunter World è molto popolare anche tra i giocatori console italiani, stando alle ...

Guida Monster Hunter World : 5 trucchi e consigli per diventare un perfetto cacciatore : Monster Hunter World significa cacciare mostri e leggendo questa Guida sicuramente lo farete al meglio. Bisogna sapere che è possibile però catturarli vivi e spedirli ad Astera. A dirla tutta alcune missioni vanno completate così e si può anche decidere di non uccidere proprio i mostri. Il titolo di Capcom è davvero gigantesco tra missioni principali, secondarie, oggetti da raccogliere e combinare, città da visitare, per non parlare del ...

La nuova patch di Monster Hunter World risolve i problemi di connettività e matchmaking su Xbox One : Come saprete, la versione Xbox One di Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida per tutti i dettagli sul gioco) ha avuto qualche problema per quanto riguarda la connettività e il comparto multiplayer online. Fortunatamente, dopo le pesanti critiche dei fan, gli sviluppatori sono corsi ai ripari e hanno pubblicato la nuova patch che aggiorna il gioco alla versione 1.0.0.8. Questo update, come segnala VG247.com, ha lo scopo di risolvere ...

Monster Hunter World : a confronto le versioni PS4 e Xbox One in un nuovo video : Monster Hunter World ha chiaramente rappresentato la prima uscita di peso di questo 2018, il titolo di Capcom, del quale vi abbiamo già proposto la nostra guida, è risultato molto apprezzato dai giocatori console che hanno potuto già mettere mano al nuovo capitolo della serie.Il titolo, appunto, è da poco disponibile per PlayStation 4 e Xbox One e, poco fa, Digital Foundry ci aveva offerto una prima analisi della beta a confronto sulle ...

Monster Hunter : cos’è e perché dovresti giocarci : Se quanto dicevamo mesi fa circa la serie Yakuza di SEGA già non bastasse a dimostrare il crescente successo anche in occidente di produzioni dal gusto squisitamente nipponico, il boom registrato da Monster Hunter: World, ultimo capitolo della storica serie Capcom, conferma in pieno il trend. Tale operazione è però stata fortemente voluta, segnando una rottura netta con una prassi consolidata negli ultimi anni che ha visto i titoli della serie ...

Monster Hunter World : in regalo un pacchetto di oggetti per tutti i giocatori : Il primo mese dell'anno è ormai alla sua fine e ci ha già proposto un'uscita di peso, ovvero quella di Monster Hunter World, l'apprezzato titolo di Capcom del quale vi abbiamo segnalato la nostra guida.Monster Hunter World sembra essere stato molto apprezzato dai giocatori, a giudicare dai primi dati di vendita. Il titolo, infatti, ha distribuito ben 5 milioni di copie nei primi 3 giorni dal lancio e, per festeggiare questo traguardo, Capcom ha ...

Monster Hunter World Guida : Come sbloccare il completo Vedetta di Horizon : Fino all’8 Febbraio e in esclusiva PS4, partecipando ad uno specifico evento in Monster Hunter World, è possibile ottenere i materiali necessari per la fabbricazione presso la forgia, del completo Vedetta per il proprio compagno di viaggio, scopriamo insieme Come procedere. Monster Hunter World: Guida al completo Vedetta di Horizon Zero Dawn Prima di proseguire ci teniamo a chiarire che: Non potete sbloccarlo su Xbox One Non ...

Monster Hunter World fa il botto in Giappone : è già il gioco più venduto nella storia di PS4 : Evidentemente non pago dei record fatti registrare globalmente, Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida) vuole stupire anche nel territorio Giapponese dimostrandosi un autentico traino anche per le vendite di PS4.Come sottolinea Gematsu, il gioco in Giappone è disponibile solo su PS4 e questo aspetto lo configura sostanzialmente come un'esclusiva in attesa dell'uscita su PC. I dati di vendita condivisi da Famitsu dimostrano come il ...

Monster Hunter World : un raro glitch non permette di giocare online : Monster Hunter: World è stato accolto positivamente tanto dalla critica quanto dai giocatori, che hanno letteralmente assaltato i negozi fisici e digitali per acquistare una copia del gioco sviluppato e pubblicato da Capcom.Al netto quindi dei 5 milioni di copie distribuiti in soli tre giorni e del conseguente aumento del valore in borsa di Capcom, possiamo affermare che sono milioni i giocatori che in questo momento si stanno godendo Monster ...

Monster Hunter World : le modifiche del personaggio potrebbero arrivare in futuro : Il 2018 è partito veramente alla grande con il lancio di Monster Hunter World, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra guida e che ha già toccato quota 5 milioni di copie piazzate.Monster Hunter World, al momento disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, sembra stia piacendo ai tanti giocatori, tuttavia sono in molti a lamentare l'assenza della feature che permette la modifica del personaggio: ora, una volta creato il personaggio non può ...

Capcom vola in borsa grazie a Monster Hunter : World : Monster Hunter: World è da poco arrivato su Xbox One e PS4, venendo accolto in maniera positiva dalla critica e, soprattutto, dai giocatori.Vi abbiamo raccontato nella nostra precedente news dell'incredibile successo del gioco, in grado di distribuire oltre 5 milioni di copie in soli tre giorni dal lancio. Oggi parliamo invece dei prevedibili risultati finanziari di Capcom, che è stata premiata dagli investitori per come Monster Hunter: World ...

Monster Hunter World : distribuite 5 milioni di unità in appena tre giorni : Dopo avervi parlato dei record superati nel Regno Unito si torna immediatamente sull'argomento Monster Hunter World (scoprite il gioco nella nostra guida) rivelando ulteriori record.Come riportato da Games Industry, Capcom ha annunciato che sono già state distribuite più di 5 milioni di copie (il dato include anche le copie digitali) nel corso del weekend di lancio. Si tratta di un dato che quindi riguarda sostanzialmente solo tre giorni sul ...

Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ da record nella classifica di vendite del Regno Unito : Le due uscite più importanti del mese di gennaio sono in vetta alla classifica di vendite UK della scorsa settimana e per un motivo o per l'altro sono entrambi dei record per i rispettivi franchise.Monster Hunter World, secondo quanto riportato da Eurogamer.net e rivelato a GfK Chart-Track, è "di gran lunga" il gioco della serie che ha venduto di più nella prima settimana sul mercato superando il precedente record di Monster Hunter Generations. ...

Ryu e Sakura a caccia di mostri in Monster Hunter World : Se avete sempre sognato di andare a caccia di mostri impugnando uno spadone nei panni di Ryu o perché no un bell'arco impersonando Sakura abbiamo delle buone notizie: Capcom ha pensato proprio a questo vostro (curioso) desiderio.Monster Hunter World (tutti i dettagli sul gioco nella nostra guida) e Street Fighter V potranno contare su una collaborazione davvero curiosa che può essere considerata il secondo tassello di questo particolare ...