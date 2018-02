Molestie | caso medico ginnaste Usa | nuova condanna a 125 anni

Caso Nassar : cresce il numero delle vittime di Molestie - ora sono 265 : 'Abbiamo più di 265 vittime identificate e un numero infinito di vittime nello Stato, nel Paese, in tutto il mondo'. Continua a crescere il numero delle vittime di abusi sessuali da parte del medico della Ginnastica Usa, Larry Nassar . A confermare l'aggiornamento è stato il giudice del Michigan Janice ...

New York Times : “Hillary Clinton coprì un caso di Molestie nel 2008” : New York Times: “Hillary Clinton coprì un caso di molestie nel 2008” New York Times: “Hillary Clinton coprì un caso di molestie nel 2008” Continua a leggere L'articolo New York Times: “Hillary Clinton coprì un caso di molestie nel 2008” sembra essere il primo su NewsGo.

"Hillary Clinton coprì un caso di Molestie sessuali nel 2008". La rivelazione del New York Times : Nel 2008 Hillary Clinton coprì un alto responsabile della sua campagna accusato di aver ripetutamente molestato una sua impiegata.Lo rivela il New York Times, spiegando che l'uomo non fu licenziato su richiesta della stessa ex first lady, nonostante il manager della campagna fosse di avviso contrario.Al consigliere al centro della vicenda furono solo trattenute alcune settimane di paga dopo essere stato spostato di incarico. Anche alla ...

Un caso grave : si suicida l'uomo che sua figlia aveva accusato in un tema di Molestie : l'uomo aveva l'obbligo di rimanere lontano dalla casa di famiglia, per decisione del giudice, ed aveva il braccialetto elettronico. La moglie dell'uomo aveva sporto denuncia, lei stessa oggi accusa la ...

Fedeli : sul caso Molestie inutile dire cosa non si può fare : Roma – In merito allo scandalo molestie che ha coinvolto alcuni insegnati, è intervenuta ai microfoni di Rai Radiouno la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli: “Nessuno ha... L'articolo Fedeli: sul caso molestie inutile dire cosa non si può fare su Roma Daily News.

Elena Ferrante parla del caso Molestie : 'Le donne non si vergognino' : La forza dei piccoli e grandi Weinstein, che si trovino al centro del mondo o in posizione marginale, è non soltanto di non provare alcuna vergogna di fronte alle diverse forme di stupro alle quali ...

Caso Molestie - ora i vip si schierano. La Mussolini : "Noi donne sappiamo difenderci" : Lo scandalo delle molestie che ha travolto nei mesi scorsi Harvey Weinstein continua a far discutere. Dopo la denuncia di decine di attrici e modelle e dopo la netta presa di posizione di Asia Argento ...

Caso Molestie. Catherine Deneuve : mi scuso con vittime - ma 'no' a effetto-branco - oggi troppo comune : L'attrice - cinque giorni dopo l'intervento su "Le Monde" firmato da lei e da un centinaio di artisti e intellettuali sul "diritto di importunare" - spiega: mai nel testo si afferma che nelle molestie ci sia del buono, altrimenti non l'avrei firmato"

Meryl Streep/ Si torna a parlare del caso Molestie (Che tempo che fa) : L’attrice statunitense Meryl Streep ospite da Fabio Fazio a Che tempo Che Fa per la presentazione del film The Post. Nel film diretto da Steven Spielberg anche Tom Hanks.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:09:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ Anticipazioni : caso Molestie - il talk da Weinstein e Bellomo a Catherine Deneuve (12 gennaio) : POMERIGGIO 5, Anticipazioni 12 gennaio 2018: Kiko Nalli e il baffo più famoso della tv, Roberto Da Crema in studio. Le ultime notizie e gli ospiti del programma di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:45:00 GMT)

Paolo Genovese a DM : «Immaturi diventa fiction perché c’era ancora da qualcosa da raccontare. Il caso Molestie? Non voglio parlarne» : Paolo Genovese Del caso molestie nel cinema non ha voglia di parlare, Paolo Genovese. Quando gli chiediamo di commentare la delicata questione, il regista romano ci dice che stiamo sbagliando. Ma a sbagliare forse è proprio lui. perché ad una domanda si può rispondere in vari modi, più o meno garbati, ma sottrarsi ad un tema così scottante, che ha stravolto il cinema americano con ricadute anche in Italia (e che dunque lo riguarda), non è ...

Il professore del caso che ha fatto partire il movimento #MeToo in Cina è stato licenziato per Molestie sessuali : L’università Beihang di Pechino ha licenziato un suo professore, Chen Xiaowu, accusato di molestie sessuali dalla ricercatrice Luo Qianqian, che ora vive negli Stati Uniti. Il primo gennaio scorso Luo aveva raccontato su Weibo, l’equivalente cinese di Twitter, che dodici The post Il professore del caso che ha fatto partire il movimento #MeToo in Cina è stato licenziato per molestie sessuali appeared first on Il Post.

Bellomo - sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il caso Molestie. E lui : 'Un'ingiustizia' : Al centro del caso non c'è una violazione compiuta da Bellomo esercitando la funzione di magistrato, ma i comportamenti tenuti nella scuola 'Diritto e scienza' da lui gestita. Tutto parte da una ...

Bellomo - sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il caso Molestie. E lui : "Un'ingiustizia" : Il consigliere di Stato era sotto procedimento disciplinare per la vicenda legata alla scuola per aspiranti magistrati da lui gestita e per le accuse di...