Milan tra Uefa ed Elliott | ecco perché il mercato di gennaio è stato bloccato

Il futuro assetto di San Siro : incontro tra Milan - Inter e Comune : In un clima di piena collaborazione, lunedì mattina si è tenuto un incontro a Palazzo Marino. Si sono visti i

Strage nel tribunale di Milano : Un clandestino tra le guardie : S embra impossibile, ma ai varchi del Palazzo di giustizia quel giorno c'era pure un clandestino. Una guardia giurata con una sfilza di precedenti: per questo il serbo Riza Zivanovic era stato espulso dall'Italia ma, tanto per cambiare, era rimasto nel nostro Paese. Di più, prestava servizio nella cittadella giudiziaria di Porta Vittoria, insieme a un manipolo di pregiudicati, accusati di reati gravissimi - furto, rapina, traffico di ...

Milano - Amsa : l'ira dei 300 precari. «Cinque rinnovi di contratto e poi a casa» : Erano 417 ed erano giovani. L'Amsa li aveva assunti ai tempi di Expo, quando la città , e il sito espositivo, si preparavano a ricevere milioni di persone e la gestione di rifiuti e i servizi ...

Milano - litiga e brucia la casa del vicino. «Intrappolato sul mio balcone» : Il 24 gennaio scorso un uomo, 52 anni, entra in commissariato e firma una denuncia. Accusa un suo vicino di casa, nello stabile al civico 1 di viale Faenza, in zona Famagosta, di averlo aggredito per ...

Voyager/ Anticipazioni 5 febbraio : la Sardegna e i sottorranei della Stazione Centrale di Milano - : Voyager, Anticipazioni 5 febbraio: in una serata dedicata al meglio, Roberto Giacobbo condurrà il pubblico di Raidue alla riscoperta di alcuni dei reportage più belli.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:05:00 GMT)

Milan - dopo Kalinic arriverà il grande centravanti Video : Si è appena chiusa la sessione invernale del calciomercato [Video] e per le squadre italiane, soprattutto per le big, non ci sono stati grossi acquisti. Così anche per il #Milan: i rossoneri hanno effettuato solo qualche cessione come quella di Zanellato al Crotone e l'anticipata rescissione del contratto con Gabriel Paletta. Il calciatore Gustavo Gomez doveva approdare al Boca Juniors, ma la trattativa non è andata in porto a causa della ...

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

Milan - Suso esalta Gattuso : 'Con lui siamo un'altra squadra - ricorda Gasperini' : Il suo gol non è bastato al Milan per battere l'Udinese, Suso è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Io mi sono girato, ho visto la palla in quella posizione e ho provato a calciare. È stato un gol bello. Il mio migliore con il Milan? Forse sì, ma anche quello a ...

Juve travolgente - Milan pareggia a Udine : 16.56 La Juve travolge il Sassuolo e,in attesa del posticipo di stasera BeneventoNapoli,balza in testa.Il Milan pareggia a Udine, la Fiorentina passa a Bologna. SAMPDORIA-TORINO (sabato) 1-1 INTER-CROTONE (sabato) 1-1 H.VERONA-ROMA 0-1 ATALANTA-CHIEVO 1-0 BOLOGNA-FIORENTINA 1-2 CAGLIARI-SPAL 2-0 JuveNTUS-SASSUOLO 7-0 UdineSE-Milan ...

Milano - Regionali 2018 : cambio di casacca nel giorno delle liste. Il caso Abagnale agita il centrosinistra : Carmine Abagnale Poliziotto in pensione, con un passato di consigliere comunale in Forza Italia prima, Pdl poi, infine all'opposizione con gli alfaniani durante la giunta Pisapia. Trombato alle ultime ...

Milano - gita di classe il 4 marzo : il Tenca sposta i voli. i liceali potranno votare : Non dovranno rinunciare all'ultima gita di classe per andare a votare, gli studenti del liceo Tenca . Ieri la scuola, sentita l'agenzia di viaggio e in accordo con le famiglie, ha riprogrammato le ...

Elezioni - l’eredità di don Milani al centro della sfida fiorentina tra Toccafondi (ora Pd) e Gesualdi (LeU) : In principio fu Walter Veltroni. Da segretario dei Ds, nel gennaio del 2000, prese a prestito per il congresso del Lingotto il celebre “I care” che campeggiava nella spartana scuoletta di don Lorenzo Milani a Barbiana, nel Mugello. Da allora è stato un susseguirsi di tirate politiche della tonaca del prete scomodo. Prima, soprattutto quando il priore, morto per leucemia nel 1967, a soli 44 anni, in genere i politici stavano alla larga da ...