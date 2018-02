Migranti | Renzi e Di Maio contro Berlusconi | ' Bomba sociale? L' ha creata lui'

Migranti - Renzi e Di Maio contro Berlusconi : 'Bomba sociale è colpa sua'. Veleni su impresentabili : 'L'Italia firmò gli accordi nel 2003 quando al governo c'era lui' ricordano i due leader del Pd e M5s, ma la sintonia si ferma e ripartono nuove frecciate per gli indagati nelle liste con tanto di ...

BERLUSCONI VS RENZI - "Migranti SONO BOMBA SOCIALE"/ Elezioni 2018 - vicino o lontano il Partito della Nazione? : Silvio BERLUSCONI, "migranti SONO una BOMBA sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, RENZI replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:16:00 GMT)