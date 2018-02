Michele Cucuzza “La Rai mi ha messo da parte | ma con ' 90 Special mi rimetto in gioco”

Michele Cucuzza/ Dal 2013 non si vedeva sulla tv nazionale (90 Special) : Michele Cucuzza nell’angolo social di 90 Special. Coinvolgerà live il pubblico da casa. Per lui ritorno in tv anche con Buon Pomeriggio, in onda tutti i pomeriggi su Telenorba.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:41:00 GMT)