Uomini armati e mascherati hanno sparato in un'arena clandestina di combattimento tra galli nella capitale dello stato di Chihuahua, in Messico, uccidendo sei persone e ferendone 14. In una nota le autorità locali riferiscono che diversi aggressori mascherati hanno sparato contro le persone riunite al club "Santa Maria" lungo l'autostrada a sud della città di Chihuahua. Tra i feriti risultano anche due bambini di 7 e 10. Non ci sono stati arresti al momento.(Di lunedì 5 febbraio 2018)

