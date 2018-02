Mertens | perla e poi il ko Napoli | 2-0 sul Benevento | subito la risposta | che battaglia

liberoquotidiano

: Mertens, perla e infortunio Il Napoli risponde alla Juve - thexeon : Mertens, perla e infortunio Il Napoli risponde alla Juve -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Unadie un tap-in di Hamsik. Basta un gol per tempo alper battere un buone far suo il derby campano, un 2-0 che riporta la squadra di Sarri in vetta alla classifica a ...