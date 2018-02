Mercato Roma | a giugno parte un altro big | già deciso chi?

CalcioMercato Roma/ News - Giroud svela : mi hanno cercato i giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: nell'intrigo legato a Edin Dzeko chi è andato al Chelsea è stato Oliveir Giroud, questi rivela...(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:35:00 GMT)

Roma - Di Francesco : "Contento che il Mercato sia finito" : Il tecnico giallorosso presenta la sfida col Verona: "Squadra che si è rinforzata. De Rossi non lo rischio. La sosta non mi piace"

Roma - Di Francesco : "De Rossi non convocato. Mercato chiuso? Son felice" : La Roma cerca di ripartire dopo il k.o. interno con la Sampdoria. Davanti domani ci sarà l'Hellas Verona. Una partita non semplice dove Di Francesco dovrà fare ancora a meno di De Rossi: "Voglio avere ...

CalcioMercato Roma/ News - Nainggolan : firmo a vita se vogliono (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista dei capitolini, Radja Nainggolan, ha parlato del suo futuro e della volontà di restare a lungo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:17:00 GMT)

Il Mercato non cambia la Roma? Ci pensa Di Francesco : il tecnico vara il nuovo modulo giallorosso! : 1/15 ...

CalcioMercato Roma/ News - idea Kovacic per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi, ds della Lupa, starebbe pensando al centrocampista del Real Madrid, l’ex Inter Mateo Kovacic(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:39:00 GMT)

CalcioMercato Roma / News - Allison è il re del mercato : l'asta è aperta! (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la formazione capitolina si gode la permanenza di Edin Dzeko, il bosniaco è ormai una certezza.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:37:00 GMT)

CalcioMercato Roma - Nainggolan allo scoperto : che annuncio sul futuro! : Terminata la sessione invernale di Calciomercato che ha visto Nainggolan accostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importante annuncio che farà felici i tifosi della Roma. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in ...

Roma - Pellegrini fa un punto sul suo momento e su quello della squadra. E sul Mercato… : Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, ha fatto un punto sul momento della squadra, sul mercato che si è appena concluso e sul futuro della Nazionale: “Vincere a Verona per ripartire? Assolutamente sì. Domenica sarà importantissimo vincere a tutti i costi e faremo di tutto per farlo. Il mio momento? Un giocatore non può che essere contento quando gioca tanto. Devo migliorare ...

CalcioMercato Roma - Dzeko : 'Felice di essere rimasto. Qui mi sento a casa' : Quello contro la Sampdoria a Marassi sembrava davvero il suo ultimo gol nella Roma, quello dell'addio. Un colpo di testa in pieno recupero per un pareggio pesante, dell'1-1, inutile però per uscire ...

CalcioMercato Roma - già prenotato Badelj per la prossima stagione : può già firmare : Calciomercato Roma – Il Calciomercato invernale della Roma è stato deludente, è andato via Emerson mentre le ultime ore potevano regalare qualcosa in più per il tecnico Di Francesco, invece è arrivato il solo Jonathan Silva. Il tecnico Di Francesco deve fare di necessità virtù in questa stagione mentre le cose dovrebbero cambiare dalla prossima dove potrebbero esserci diversi cambiamenti in entrata ed uscita. Nel frattempo si avvicina ...

CalcioMercato Roma/ News - Badelj in scadenza : giallorosso ad un passo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina pronta a mettere sotto contratto il centrocampista della Viola, Milan Badelj(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:38:00 GMT)

CalcioMercato Roma/ News - Verdi bloccato : è lui il primo obiettivo per l’estate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club capitolino avrebbe già individuato il primo rinforzo per la prossima estate, il gioiello Verdi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Roma in crisi - Monchi fa mea culpa e fa un punto su quanto fatto sul Mercato : “Abbiamo fatto il mercato di cui la società aveva bisogno – spiega Monchi ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’–. Sicuramente si poteva far meglio, ma era la li­nea che dovevamo avere. Certo, sono convinto che devo miglio­rare. Nessuno può essere con­tento del 5° posto. Non dobbia­mo cercare colpevoli, ma trovare soluzioni. Il primo responsabile sono io, che ho costruito la ro­sa”. Queste le parole di Monchi in merito ...