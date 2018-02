MEETING DEL LIONS CLUB DI ENNA Il Carnevale in Sicilia e in Sardegna | due

Commento di State Street al MEETING DEL FOMC : Con tre rialzi previsti dai "dot" della Fed e il mercato ampiamente concorde, ci vorrebbe una divergenza significativa tra l'economia e/o l'inflazione per modificare il percorso atteso per quest'anno,...

Cesaro - giudice al MEETING Forza Italia; il caso finisce sul tavolo del Csm : Sullo sfondo le bandiere di Forza Italia. In primo piano, invece, quattro uomini in foto e, tra loro, con Francesco Salerno consigliere di Fi alla municipalità di Chiaia, c'è anche...

Nuoto : Gabriele Detti torna in gara nel MEETING DEL Miglio d’oro a Portici : Gabriele Detti è pronto a tornare in vasca per gareggiare. Dopo i problemi alla spalle di fine 2017, il campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (due volte bronzo alle Olimpiadi nei 400 e 1500 stile libero) prenderà parte, insieme ad altri cinque atleti, al Meeting del Miglio d’oro, in programma a Portici sabato 10 e domenica 11 febbraio. La squadra guidata dal tecnico Stefano Morini sarà composta, oltre che dal campione ...