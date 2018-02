Mattarella sul raid di Macerata «No alla diffidenza verso gli altri»

ERDOGAN A ROMA/ Incontro con Papa Francesco e Mattarella : pace - Gerusalemme e polemiche sulla Turchia : ERDOGAN a ROMA, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. pace, Gerusalemme, terrorismo e polemiche contro la Turchia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Delrio incontra Mattarella : 'vogliamo piena luce sulla tragedia di Pioltello' : Napoli - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio. 'Abbiamo parlato a lungo del tema ...

Lorenzo Baglioni parla del suo successo sul web al Quirinale : incontro con Mattarella : Roma, 29 gennaio 2018 - "I giovani e la rete". E' stato questo il titolo della diretta streaming andata in onda oggi direttamente sul canale web del Palazzo del Quirinale , alla quale ha preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che ha incontrato alcuni dei giovani ...

Sergio Mattarella : "Fare piena luce sul'incidente a Pioltello e intervenire sulla manutenzione" : "Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità. È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito all'incidente ferroviario a Pioltello, che ha causato tre morti e ...

Regime senza meriti. Sul fascismo Mattarella ignora la storia : Gentile e illustre presidente Sergio Mattarella,abbia comprensione per un povero storico convinto liberale e democratico costretto dagli eventi a intervenire in quella che potrebbe sembrare una difesa del fascismo.«E allora perché non ti sei dichiarato liberale, democratico e antifascista?», ribatterà qualcuno in vena di polemiche. Perché è inutile e superfluo, rispondo: un liberale e democratico non può essere che ...

Tim ricorre a Mattarella contro il decreto sul golden power. Il vicepresidente Recchi lascia le deleghe : Tim rompe gli indugi e con un cda lampo svoltosi in mattinata, una ventina di minuti con i consiglieri collegati telefonicamente, decide di fare ricorso al Presidente della Repubblica contro il decreto sul golden power.La mossa precede di pochi giorni il termine della procedura: il 28 gennaio, dopo una mini proroga di due giorni, sarebbero infatti scaduti i 120 giorni del procedimento avviato dal comitato di coordinamento di Palazzo Chigi sul ...

Mattarella - monito sul voto : 'Nessuno si chiami fuori' : Avere aperto il Giubileo della misericordia a Bangui, in un luogo che appare, più che periferia, il confine del mondo e che Francesco ha definito capitale spirituale del mondo è stato straordinario. ...

Mattarella : con Papa Francesco grande sinergia sulle vicende del mondo : Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato in esclusiva al settimanale ‘Famiglia Cristiana’ (in edicola domani) la seguente intervista: “Nelle due occasioni di... L'articolo Mattarella: con Papa Francesco grande sinergia sulle vicende del mondo su Roma Daily News.

Sergio Mattarella sul rischio astensionismo : "Nessuno deve chiamarsi fuori" : Sergio Mattarella, in una lunga intervista a Famiglia cristiana, parla del rischio astensionismo che potrebbe colpire le prossime elezioni politiche. "La responsabilità verso la nostra comunità nazionale, la Repubblica, ricade in misura prevalente, su chi ha chiesto e ottenuto di assumere compiti istituzionali ma si pone anche su ciascuno di noi cittadini, chiamati a far la nostra parte per il bene comune - afferma -. Chi avverte ...

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi 'Mattarella ci dia l'incarico' (di G. Cerami) : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere ...

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi "Mattarella ci dia l'incarico" : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere l'incarico da Sergio Mattarella se M5s arriverà primo partito e nel frattempo puntare ai voti di Liberi e Uguali o sfaldare la coalizione di centrodestra mirando alla Lega Nord. E perché no? Sperare nella debacle ...

Palermo - il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso : "Bisogna continuare a indagare sulla pista nera" : Cerimonia in via Libertà nel trentottesimo anniversario dell'omicidio del presidente della Regione. Grasso: "Bisogna sempre cercare la verità"

Piersanti Mattarella - dopo 38 anni la verità sull’omicidio del fratello del capo di Stato : Piersanti Mattarella, dopo 38 anni la verità sull’omicidio del fratello del capo di Stato Alcuni frammenti di targa trovati un covo dei neofascisti di Torino potrebbero portare all’identità del killer che sparò al fratello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come ipotizzato all’epoca dal giudice Falcone potrebbe trattarsi di terroristi dei Nar.Continua a leggere Alcuni […] L'articolo Piersanti Mattarella, dopo ...

Piersanti Mattarella - nuove indagini sull'omicidio. Una targa d'auto riapre la pista nera : A trentotto anni dal delitto, la Procura di Palermo riapre l'inchiesta sull'omicidio del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato, Sergio.Come scrive l'agenzia di stampa Agi, i nuovi accertamenti vengono considerati doverosi, per quanto siano resi complicati dal lungo tempo trascorso e dalle sentenze passate in giudicato. Nel mirino ancora una volta i Nar, i Nuclei armati rivoluzionari, il cui capo, ...