Mattarella | se manca il senso di comunità si arriva alla violenza

Alessandra Mussolini contro Sergio Mattarella : 'Negare in toto il fascismo è mancanza di coraggio' : 'Persino Paolo Mieli ha parlato delle cose buone del fascismo , negare in toto è mancanza di coraggio, vuol dire non essere forti'. Alessandra Mussolini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su ...

Omicidio Mattarella - quei pezzi mancanti e la verità che aspetta ancora giustizia : Più per la Storia che per la cronaca? Sul delitto di Piersanti Mattarella forse si riaprirà la Storia, eternamente, come in quasi tutti i grandi misteri italiani irrisolti. Ma si rischia di non avere mai più certe risposte di giustizia. Trentotto anni dopo i fatti: un presidente della Regione siciliana ucciso mentre usciva di casa, senza scorta (in quegli anni non si usava), per andare a messa. Accadde il 6 gennaio 1980. A noi rimane l’immagine ...

Ius soli/ Stop definitivo al Senato : manca il numero legale. Mattarella scioglierà le Camere? : Ius soli: naufraga definitivamente al Senato il ddl che, se approvato, avrebbe esteso il diritto alla cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:11:00 GMT)