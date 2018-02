Massimo Moratti glissa sul futuro

Inter - Massimo Moratti : 'Dopo il triplete pensai a Luciano Spalletti - ma...' : ' Dopo il triplete, pensai a Spalletti come allenatore ...'. A parlare in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport è l' ex patron dell' Inter , Massimo Moratti . 'Avevo pensato a Spalletti più di una volta, ma per una serie di circostanze non se n'è mai fatto nulla. Dopo il triplete' confessa, 'siamo stati ...