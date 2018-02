Massimo Giletti | “Bentornati a Non è la Rai” Video gaffe | poi lite con Milazzo | “Getta

NON E' L'ARENA/ Video - la gaffe di Massimo Giletti su "Non è la Rai" : lo scontro con Gianfranco Micchiché : Non è L'ARENA, anticipazioni 4 febbraio: Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 4 febbraio, dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere la diretta la settimana scorsa.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:13:00 GMT)

Massimo Giletti shock : 'Mi avete cacciato - ma non starò in silenzio' Video : Massimo #Giletti è uno tra i volti più noti del panorama televisivo italiano, specialmente per i talk show prima alla Rai e ora su La 7. Giletti è nato a Torino nel 1962 e fin dagli anni 90 ha sempre lavorato in Rai, inizialmente con Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e i Fatti vostri. Dal 2005 fino al 2017 ha condotto L'Arena, programma di approfondimento politico e sociale al centro di numerose polemiche e dibattiti.

“Massimo… non ci si può credere”. Giletti torna in tv - ma è una ‘tragedia’. È successo in diretta - davanti a tutti : È trascorsa una settimana dal malore in diretta accusato da Massimo Giletti. Durante Non è l’Arena il presentatore, visibilmente pallido e sofferente, si è seduto su uno sgabello e ha spiegato: “Scusate, non è una giornata che siamo al top”. Poi ha cercato faticosamente di portare avanti la trasmissione ma, a un certo punto, rivolgendosi al pubblico e agli ospiti presenti, ha detto: “Non riesco ad andare avanti ...

Massimo Giletti - Non è l'arena fa il botto : share al 7 - 2% domenica 5 febbraio : Tutto come previsto: non solo Fabio Fazio , ma anche Massimo Giletti ha fatto il botto a Non è l'arena . Una puntata pirotecnica, prima con l'ospitata di Matteo Salvini e dunque con l'intervento di ...

Torna Massimo Giletti dopo il malore e l'emozione lo tradisce subito : "Eccomi al timone di Non è la Rai" : c"Buonasera, siamo Tornati qui al timore di Non è la Rai". Torna subito con una gaffe Massimo Giletti alla conduzione su La7, dopo il malore della scorsa settimana che aveva portato alla sospensione del programma. Poi prontamente si corregge: "Non è l'Arena, la Rai ce l'ho sempre nella testa" dice sorridendo.Tra gli ospiti c'è Matteo Salvini. Poi arriva il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco ...

Massimo Giletti a Giuseppe Milazzo : 'È perché vi rompo le scatole che sono dovuto andare in un'altra televisione' : 'Io non faccio politica eh, finiamola con questa storia. Forse è perché vi rompo tanto le scatole che sono dovuto andare in un'altra televisione ma se pensate che io stia in silenzio fate un grosso errore'. Massimo ...

NON E' L'ARENA/ La gaffe di Massimo Giletti : "Rieccoci a Non è La Rai"

Matteo Salvini da Massimo Giletti - fucilata a Fabio Fazio : 'Se aspettassi di parlare su Rai 1...' : E ancora: 'Gli italiani non sono razzisti, anche perché i nostri nonni e i nostri padri sono andati in giro per il mondo. Il problema non è l'immigrazione, ma l'immigrazione clandestina , e cioè gli ...

Non è l'Arena : Massimo Giletti torna in onda dopo il malore - guarda il video : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Sarà il leader della Lega Matteo Salvini il protagonista ...

Non è l'arena/ Anticipazioni di oggi 4 febbraio : Massimo Giletti ospita Matteo Salvini

Massimo Giletti come sta?/ Il conduttore si è ripreso - pronto a tornare a "Non è l'Arena" : Massimo Giletti si sta godendo un periodo di relax forzato per riprendersi dal malore durante l'ultima puntata di Non è l'Arena. In un video, il giornalista canta Strada facendo di Baglioni

Massimo Giletti in forma dopo il malore : canta e lancia una notizia 'bomba' sul Festival di Sanremo : Massimo Giletti poche ore dopo il malore viene fermato da Radio Rock davanti gli studi de La7 e lancia una notizia bomba sul Festival di Sanremo . Nell'intervista rilasciata alla radio romana, Massimo ...