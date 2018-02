Massimo D' Alema attacca Silvio Berlusconi | ' Immigrati | nessuna invasione'

Massimo D'Alema - scena terrificante. 'Siete tre uomini - mi spiegate perché non...' - la donna che li sputtana : Uno spiacevolissimo fuoriprogramma per Massimo D'Alema . Baffino partecipa a Roma alla presentazione delle candidature di Liberi e Uguali , insieme al responsabile Esteri Erasmo Palazzotto . A rompere ...

Giorgio Napolitano smonta lo scenario di Massimo D'Alema : "Il governo del presidente è una fantasticheria" : "Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria". I candidati premier sono "una totale mistificazione". Giorgio Napolitano mette in guardia dalle "cortine fumogene" che vengono alzate in vista del voto del 4 marzo. Il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita, intervistato dal Corriere della Sera smonta lo scenario che sullo stesso quotidiano aveva delineato Massimo D'Alema ."Gli scenari che leggo sul dopo voto sono ...

Massimo D’Alema - candidato numero uno di Liberi ed Uguali : Alle 20 di lunedì 29 gennaio si chiuderà definitivamente la lista. Si saprà ufficialmente chi correrà alla Camera e al Senato. In tutti i partiti gli esclusi stanno accendendo le polemiche. Nel Partito Democratico di Matteo Renzi si tratta di un…Continua a leggere →

Massimo D'Alema ricorda : "Il partito comunista mi "obbligò" a sposarmi. Organizzarono tutto loro" : Nel suo intervento alla presentazione del libro "Al lavoro e alla lotta. Le parole del Pci", l'ex premier ed esponente di Leu Massimo D'Alema si lascia andare al racconto di alcuni aneddoti degli anni della sua militanza nel partito comunista: dall'errore commesso nel suo primo incontro con Enrico Berlinguer alla volta in cui, appena 21enne, il segretario della federazione pisana lo obbligò a sposarsi. "Berlusconi ha detto recentemente ...

Massimo D'Alema e l'elogio del comunismo : 'Quelle parole di Berlusconi su Renzi...' : Massimo D'Alema si spende in un contorto elogio del comunismo. Lo fa commentando le recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi che qualche giorno fa, parlando di Matteo Renzi , 'in un discorso quasi ...

Matteo Renzi e Pd nel panico : chi candidano contro l'odiato Massimo D'Alema a Lecce : Per mesi Matteo Renzi e il Pd hanno puntato il dito contro Massimo D'Alema , ora accusandolo ora irridendolo. La verità è che al momento di sfidarlo in campo aperto, non in tv ma alle urne, il ...

Papa Francesco secondo Massimo D’Alema : “In questo momento è il principale leader della sinistra” : “Siamo di fronte a un paradosso: se il cattolicesimo politico e oggettivamente smarrito, la Chiesa è invece determinata e protagonista nel diffondere il suo messaggio di critica alla realtà: Francesco è il principale leader della sinistra, nel modo più significativo”. A dirlo Massimo D’Alema presentando un libro di Giorgio Merlo sul cattolicesimo politico a Roma L'articolo Papa Francesco secondo Massimo D’Alema: ...

Massimo D'Alema - Alan Friedman lo massacra : 'Chi è davvero quell'uomo' : In un ampio ritratto di Alan Friedman su La Stampa , la figura di Baffino emerge in tutta la sua verità come lo spietato 'serial killer della politica', come lo definì chissà quanto bonariamente ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Niente inciuci dopo il voto" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...

Massimo D'Alema al Pd : "Non facciamoci del male" : Al Pd vorrei dire "non facciamoci del male, creiamo le condizioni per un dialogo futuro". Ad affermarlo è Massimo D'Alema in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della sera. "Dopo il 4 marzo, viene il 5 marzo".L'esponente di Liberi e Uguali spiega che dopo le elezioni "ci vorrà un governo del presidente e noi daremo il nostro contributo". D'Alema vede "una convergenza di tanti partiti diversi attorno a obiettivi molto ...

Massimo D'Alema vuole un governissimo con Pd e Forza Italia dopo aver fatto fuori Matteo Renzi : La Cosa rossa s'interroga e si divide: con chi candidarsi? In Liberi e uguali , il candidato premier Pietro Grasso e Pierluigi Bersani hanno pochi dubbi e lo hanno anche lasciato intendere, piuttosto ...

Massimo D'Alema - il diktat che fa infuriare gli ex vendoliani : 'Nicola Fratoianni non si candida' : E proprio questi ultimi puntano il dito contro Baffino , che nonostante i mille annunci di addio alla politica è ancora lì, pronto a ricandidarsi e pronto a continuare la sua politica (rancorosa). ...

Massimo D'Alema in regione : ... della lotta alla ingiustizie e alle diseguaglianze e sul come costruire una nuova proposta politica per garantire ai giovani lavoro e futuro certo.