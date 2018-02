Marcella Bella | Mia madre si è lasciata morire dopo l' ictus di Gianni

Marcella BELLA/ L'ictus che ha colpito il fratello Gianni : "Apprezza la vita quasi come prima" (Verissimo) : MARCELLA BELLA a Verissimo racconta della madre: è diventata anoressica a causa del L'ictus di Gianni . Musica: è tornata voglia dei grandi cantautori. I talent: non preparano al successo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Verissimo : Marcella Bella fa un drammatico racconto : Marcella Bella a Verissimo: “Mia mamma si è lasciata morire” Toccherà alla cantante Marcella Bella domani a Verissimo raccontarsi tramite un’intervista curata dalla padrona di casa Silvia Toffanin: l’artista, come trapelato oggi in anteprima in rete, nella puntata di sabato 3 febbraio (in onda, appunto, domani, ma registrata qualche giorno fa), stando alle parole di Fanpage.it si è lasciata andare con un lungo e doloroso ...