Mantova | condannati 2 carabinieri ‘Trans minacciati di espulsione per avere sesso

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Hanno consumato decine di rapporti sessuali gratuiti con due trans mentre erano in divisa e a bordo dell’auto di servizio. E per ottenere le prestazioni senza pagare le minacciavano didal momento che le vittime non avevano i documenti in regola. Per questo duein servizio a– dove è avvenuta la vicenda dal 2008 al 2010 – sono statidalla Cassazione per induzione indebita e peculato d’uso. I due militari – il calabrese Marco M. condannato a 4 anni di reclusione e il romagnolo Roberto S. condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere – consumavano i rapporti in divisa e raggiungevano Ana Paula e Bruna, alternativamente, a bordo dell’auto di servizio. Gli imputati avevano fatto ricorso contro la sentenza emessa a loro carico dalla Corte di Appello di Brescia nel 2016 – a conferma di quella pronunciata in primo grado ...