Mano de Dios | Shilton | ' A cena con Maradona solo se domanda scusa' E chiede consiglio ai

Cutrone come Maradona : «la Mano de Dios» - ai tempi del Var : «Certo, se ci fosse stato il Var ai tempi di Maradona, la “mano de Dios” non sarebbe diventata leggenda». Lo hanno detto in tanti, all’inizio di questa stagione, con l’esordio in Serie A della tanto agognata moviola in campo. D’altronde in quello storico quarto di finale del Mondiale ’86 gli unici a non accorgersi del colpo di mano dell’argentino furono i tre arbitri: a nulla valsero le vibranti proteste ...