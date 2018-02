Manfred Moelgg si carica | Le Olimpiadi arrivano poche volte nella vita'

Sci alpino - Manfred Moelgg : “L’appuntamento olimpico arriva poche volte nella vita - non bisogna avere rimorsi” : ESCLUSIVA OA SPORT – Manfred Moelgg è uno dei veterani della squadra azzurra alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Il 35enne di Brunico sarà protagonista sulle nevi coreane in slalom ed in gigante. In stagione finora Manny non è ancora riuscito a salire sul podio e proverà proprio a farlo in Corea del Sud. Moelgg vorrà conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera e soprattutto nei “rapid gates” l’altoatesino ha ...

Sci Alpino - Schladming ai piedi di Marcel Hirscher. L'austriaco eguaglia le vittorie di Hermann Maier. Quinto Manfred Moelgg : Per Hirscher è la 54ma vittoria in Coppa del Mondo, un numero mostruoso che gli consente di eguagliare il suo connazionale Hermann Maier. Da segnalare, però, c'è un episodio molto negativo : il ...

Sci Alpino - Schladming ai piedi di Marcel Hirscher. L’austriaco eguaglia le vittorie di Hermann Maier. Quinto Manfred Moelgg : Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Schladming, in Austria, fornendo l’ennesima prova di forza fra i pali stretti e riprendendosi lo scettro dopo che Henrik Kristoffersen era riuscito a batterlo per la prima volta a Kitzbuehel. Davanti a una cornice di pubblico meravigliosa – ben cinquantamila persone a bordo e a fondo pista – l’austriaco ha sfoderato due manche fantastiche, chiudendo con 20 centesimi di ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : Stefano Gross terzo dopo la prima manche - quarto Manfred Moelgg! Davanti i “mostri” Hirscher e Kristoffersen : Marcel Hirscher è al comando dello Slalom di Schladming dopo la prima manche. L’austriaco non ha fatto sconti al suo rivale, Henrik Kristoffersen, che insegue immediatamente alle sue spalle. Il cannibale, battuto dal norvegese domenica a Kitzbuehel, quest’oggi ci ha tenuto subito a mettere in chiaro le cose, scendendo, a differenza della prima manche di tre giorni fa, in maniera tutt’altro che controllata, con il solito elevato ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : il primo sigillo stagionale di Henrik Kristoffersen! Marcel Hirscher battuto. Manfred Moelgg nono : La tanto agognata vittoria è finalmente arrivata. Dopo dieci podi, l’undicesimo è stato quello buono. Henrik Kristoffersen ha trionfato nello Slalom di Kitzbuehel, proprio in casa dell’eterno rivale Marcel Hirscher, che sembrava imbattibile fino ad oggi. Il norvegese è riuscito finalmente a battere il cannibale, dopo una serie interminabile di beffe e successi sfumati per pochi centesimi che avevano generato rabbia e frustrazione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Marcel Hirscher cerca la sesta meraviglia. Manfred Moelgg e Stefano Gross per la scintilla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA : Manfred Moelgg e Stefano Gross - serve un guizzo contro Sua Maestà Hirscher! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA : Manfred Moelgg e Stefano Gross - serve un guizzo contro Sua Maestà Hirscher! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere, dopo l’entusiasmante gigante di ieri, ci sarà ancora grande spettacolo per tutti gli appassionati che seguiranno la gara nell’ultimo giorno delle festività natalizie. Il grande favorito sul pendio elvetico è naturalmente Marcel Hirscher che si è imposto in gigante e che vuole a tutti i costi ...

Sci alpino - Luca De Aliprandini : “Soddisfatto del quarto posto”. Manfred Moelgg : “Mi sono divertito - ora calma” : L’Italia si è ben comportata nel gigante di Adelbolden, classicissima della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Il miglior risultato è stato ottenuto da Luca De Aliprandini, ottimo quarto dopo le due manche. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fisi: Manfred Moelgg: “Finalmente mi sono divertito a sciare. Soddisfatto per il settimo posto, ora calma e tranquillità sia per me e la squadra: ci aspettano ...

Sci alpino - Manfred Moelgg : “Volevo il podio - ora mese intenso”. Stefano Gross : “Non ho interpretato bene il tracciato” : Manfred Moelgg e Stefano Gross hanno concluso lo slalom di Madonna di Campiglio rispettivamente al settimo e al nono posto. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri alla Fisi: Manfred Moelgg: “Volevo il podio, sono partito a tutta ma ho dormito un po’ troppo nella prima parte della seconda manche, ci voleva un bel risultato ma soprattutto le sensazioni che a Levi non ci sono state, mentre in Val d’Isere sono uscito ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : Marcel Hirscher guida dopo la prima manche - 4° Manfred Moelgg. Distacchi cortissimi : ... l'obiettivo è quello di centrare un piazzamento fra i primi tre, cosa mai riuscita finora all'Italia maschile in questa stagione di Coppa del Mondo. Stefano Gross, sceso con il pettorale numero 4, è ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : Marcel Hirscher guida dopo la prima manche - 4° Manfred Moelgg. Distacchi cortissimi : Si è appena conclusa la prima manche dello Slalom speciale maschile di Madonna di Campiglio 2017, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. A comandare le operazioni è come sempre Marcel Hirscher, che con il tempo di 48″46 sì è piazzato davanti a tutti dopo essere sceso con il pettorale numero 2. L’austriaco ha letteralmente aggredito la pista fin da subito, riuscendo a chiudere in testa facendo la differenza sul muro e sulla ...