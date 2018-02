huffingtonpost

: Manager di Fb rivela: Ho un tumore, ma per ora non mi curo. Per ora voglio monitorare la malattia' - HuffPostItalia : Manager di Fb rivela: Ho un tumore, ma per ora non mi curo. Per ora voglio monitorare la malattia' -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Avere un "male incurabile", un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di "guardare e aspettare" piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, Medio Oriente e Africa a cui un anno fa è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin: ha deciso di unire le forze sul social network aprendo una pagina per entrare in contatto con altri malati per non "sentirsi soli" e per aumentare la consapevolezza su una patologia non molto conosciuta.Nicola ha dichiarato che il suo tipo di cancro è "a crescita lenta", che è "attualmente incurabile" e che il 60% di coloro che sono affetti da linfoma vive più di 10 anni. Racconta come ha dovuto spiegare il suo male ai suoi figli: "Stai per morire?". Questo è sempre il pensiero che ti viene in mente ...