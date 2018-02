Maltempo | l' Italia e l' Europa nella morsa del gelo

Maltempo - Coldiretti : -31% di acqua a gennaio - l’Italia resta a secco : Il Maltempo interessa l’Italia dopo un mese di gennaio che ha fatto registrare un calo del 31% delle precipitazioni rispetto alla media storica: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea che evidenzia per gennaio una forte differenziazione territoriale con il nord in cui è caduta il 5% di acqua in piu’ mentre forti cali si sono registrati nel centro (-50%) e nel mezzogiorno (-45%). Non solo disagi dunque, ...

Maltempo e valanghe : il vento spazza l’Italia - tanta neve sull’Appennino : Il Maltempo ha investito oggi soprattutto il Centro Italia: il vento e la neve hanno imperversato in Emilia-Romagna e Toscana (si è imbiancato l’Appennino, Bologna e le colline della Toscana). Forti raffiche si sono registrate un po’ in tutta Italia, da nord a sud. In Friuli due sciatori sono rimasti feriti lievemente in una di 3 valanghe staccatesi nella regione: a Trieste un camion si è ribaltato da causa della forte bora. In ...

Maltempo sull’Italia - al Sud tanta sabbia del Sahara ma adesso arriva il freddo : temperature in picchiata nel weekend : 1/8 ...

Meteo - Maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...

Weekend all'insegna del Maltempo sull'Italia : freddo - pioggia e neve - : Il primo fine settimana di febbraio è caratterizzato da calo delle temperature, precipitazioni e neve nella giornata di sabato anche a quote molto basse su Emilia Romagna e basso Veneto. Anche ...

Torna (davvero) l'inverno : arriva la neve al Nord e Maltempo in tutta Italia Meteo : Molte città a rischio fiocchi bianchi. E dopo il weekend, anche la prossima settimana è prevista una nuova perturbazione alimentata da aria più fredda

Maltempo nel week end - vortice invernale sull'Italia - neve a Bologna : "Si apre una fase instabile e dai risvolti invernali sulla Penisola per lo sbilanciamento dell'anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia e per l'arrivo di aria fredda che interesserà molte ...

Previsioni meteo - neve nelle città del Nord. Maltempo in tutta Italia : Modena, Bologna, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Rovigo e moltre altre città a rischio fiocchi bianchi. Previsti anche accumuli al suolo. E la prossima settimana nuova perturbazione alimentanta da aria ...

Maltempo : vasta saccatura artica in entrata sull'Italia. Venti in rinforzo - forti nevicate su Alpi e Appennino! : vasta perturbazione inaugura febbraio. Maltempo in rapido aumento e Venti in rinforzo, iniziano le forti nevicate sui rilievi! Maltempo/ Come ampiamente previsto febbraio è partito con un piglio...

Meteo Protezione Civile : Maltempo su molte zone d'Italia domani : Nella giornata di domani avremo maltempo su molte regioni italiane per l'insistenza di una perturbazione di origine nord-atlantica. L'instabilità interesserà soprattutto il Nord-Est e le regioni...

Allerta Meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e Maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Maltempo : ancora forti venti di burrasca da Nord a Sud sull'Italia : Nuova Allerta meteo emanata dalla Protezione civile per oggi, domenica 21 gennaio. venti forti di burrasca infatti continuano a spazzare l'Italia da Nord a Sud ed è prevista una intensificazione di questo...

Maltempo in Europa - sale bilancio delle vittime. Perturbazione in arrivo anche in Italia : Maltempo in Europa, sale bilancio delle vittime. Perturbazione in arrivo anche in Italia La violenta tempesta che ha fatto irruzione in Europa, con raffiche di vento a 200 km/h, ha provocato almeno 10 morti, diversi feriti e ingenti danni. Il sistema dei trasporti è in ginocchio, con treni e voli fermi. In Italia sarà un […] L'articolo Maltempo in Europa, sale bilancio delle vittime. Perturbazione in arrivo anche in Italia sembra essere il ...