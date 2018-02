Maltempo | collegamenti marittimi in tilt in Sicilia | stop alla nave per le Eolie

Maltempo - neve nel frusinate e reatino : sospesi i collegamenti con le Isole Pontine : “Presenza di neve e ghiaccio nel frusinate e reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per agevolare la viabilità oggi è attivo su strade e autostrade il blocco dei mezzi pesanti ...

Meteo - Maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...

Maltempo Lazio : soppressi collegamenti con le isole Pontine - Appia chiusa per alberi sulla carreggiata : A causa delle condizioni meteo avverse, oggi non saranno effettuate le corse Laziomar Formia-Ponza delle 09.00, Ponza-Formia delle 16.00 e Ventotene-Formia delle 15. Inoltre, su richiesta del comune di Ponza, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di domani sarà effettuata via Ventotene. Questa mattina erano state soppresse anche le corse Ventotene-Formia delle 6,45 e Formia-Ventotene delle 9.15, Ponza-Formia delle 7.45 e Formia-Ponza delle 9. Sempre ...

Maltempo Sicilia : disagi nei collegamenti con le isole : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo “sono a rischio tutti gli scali previsti dalla corsa Milazzo-Eolie delle 7 coperta dalla motonave Filippo Lippi“. Per lo stesso motivo sono state sospese le partenze della nave veloce Isola di Vulcano e delle motonavi Sibilla e Simone Martini sulle tratte Milazzo-Eolie-Napoli, Palermo-Ustica e Trapani-Egadi delle 7, 8,30 e 6,30. L'articolo ...

Maltempo Sardegna : forte vento di maestrale - ancora fermi i collegamenti con la Corsica : Proseguono i disagi provocati dalle forti raffiche di maestrale in Sardegna: i collegamenti Santa Teresa-Bonifacio sono fermi, ma non si registrano ritardi a Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Sant’Antioco. Oltre 110 gli interventi effettuati ieri dai vigili del fuoco a Cagliari e provincia, decine nel Nuorese e in altri comuni isolani. Secondo i dati dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu ieri il ...

Maltempo Sardegna : maestrale a 100 km/h - fermi i collegamenti con la Corsica : Forti raffiche di maestrale si registrano in questa domenica di gennaio in Sardegna: numerosi disagi nei collegamenti marittimi tra l’Isola e la penisola a causa del vento che raggiunge picchi di 100 km/h. Da questa mattina sono state sospese le tratte da Santa Teresa di Gallura alla Corsica. Il maestrale dovrebbe continuare a spirare con forza fino a questa notte, per poi attenuarsi domani, con punte massime di 70 km/h che arriveranno a ...

Maltempo : ripristinati i collegamenti con l’isola d’Elba : Dopo l’ondata di Maltempo con vento forte della giornata di ieri, sono ripartiti tutti i traghetti che collegano Piombino (Livorno) all’isola d’Elba: situazione nella norma anche nel porto di Livorno che. Regolari anche i collegamenti con la Corsica. L'articolo Maltempo: ripristinati i collegamenti con l’isola d’Elba sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : collegamenti marittimi in tilt : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che, a causa delle condizioni meteo avverse, sono state annullate le corse del mattino che collegano Milazzo alle Eolie, Trapani alle Egadi e Palermo a Ustica. “In caso di miglioramento” della situazione, sulla tratta Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina è possibile, intorno le 10, la partenza della motonave Filippo Lippi. L'articolo Maltempo Sicilia: collegamenti marittimi in tilt sembra ...

Maltempo - da nord a sud è allerta vento : bloccati collegamenti via mare - rallenta la circolazione ferroviaria : L’Italia è unita dal Maltempo. Procedendo da nord a sud è il vento la principale preoccupazione di queste ore. In Valle d’Aosta sono stati chiusi molti impianti sciistici a causa del vento che rischia di trasformarsi in un pericolo per i turisti. Impianti fermi a Cervinia e Valtournenche. A La Thuile sono operativi gli impianti della parte basa e a Courmayeur si scia solo a Dolonne e Chiecco. I vigili del fuoco sono dovuti ...

Maltempo Toscana - vento forte : interrotti i collegamenti con le isole - donna ferita all’Elba : A causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese sono interrotti i collegamenti con le isole minori e si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all’isola d’Elba. A causa delle forti raffiche, nella notte il cargo Star Kinn, ormeggiato all’alto fondale, ha rotto gli ormeggi danneggiando nell’urto la banchina e lo scafo. La punta massima registrata a Livorno, come reso ...

Maltempo nel golfo : stop ai collegamenti da Napoli per le isole : Forti raffiche di vento di ponente e mare molto agitato hanno determinato questa mattina la sospensione dei collegamenti marittimi tra Napoli e le isole del golfo. L'avviso di allerta meteo diramato ...

Maltempo Lazio - Astral : stop collegamenti per Ponza e Ventotene : Roma, 17 gen. (askanews) 'A causa delle condizioni meteo avverse sono interrotti i collegamenti con le isole Pontine. Soppresse le corse Laziomar di oggi: Formia-Ponza delle 9 e Ponza-Formia delle 14.

Maltempo : interrotti i collegamenti per le isole Pontine : A causa delle condizioni meteo avverse sono interrotti i collegamenti con le isole Pontine. Soppresse le corse Laziomar di oggi: Formia-Ponza delle 09.00 e Ponza-Formia delle 14.30; Formia-Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15.00: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo: interrotti i collegamenti per le isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : disagi nei collegamenti marittimi con le Isole Eolie : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteomarine le motonavi Filippo Lippi e Bridge hanno interrotto le traversate da Salina a Panarea e da Salina a Filicudi-Alicudi rientrando rispettivamente a Lipari e fermandosi la seconda a Salina. Per gli stessi motivi la nave veloce Isola di Vulcano è rimasta ormeggiata a Lipari – per l’inoperabilità degli scali di Rinella e Salina – da dove ...