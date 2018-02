Malata di Sla fa staccare la spina Primo caso dopo biotestamento

Malata di Sla decide di staccare la spina. Primo caso dopo biotestamento : La donna, sarda di 49 anni, dopo 5 anni di battaglie contro la malattia, ha chiesto ai medici di sospendere la ventilazione meccanica e avviare la sedazione paliativa profonda

Patrizia Malata di Sla dice basta e fa staccare la spina - primo caso dopo ok biotestamento : Per quattro volte Patrizia ha ribadito "Sì" ai medici che hanno accettato la sua rinuncia alla ventilazione meccanica e alla sedazione palliativa profonda. Ha combattuto per cinque anni la sua battaglia contro la Sla, poi ha scelto di dire basta e di staccare la spina. Patrizia Cocco, nuorese di 49 anni, se ne è andata sabato scorso stringendo la mano di sua mamma e dei suoi cari, come riporta il quotidiano L'Unione Sarda.Si tratta ...

