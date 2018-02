MAD 2018 - istruzioni per l’uso : modello - esclusi - come e dove inviarla : La messa a disposizione, o MAD, è un’istanza con cui si dichiara la propria disponibilità per svolgere supplenze. Le scuole le prendono in considerazione quando non si trovano aspiranti disponibili nelle graduatorie interne della scuola di I fascia, II fascia e III fascia. Non esistono precedenze prestabilite, per cui è la scuola che decide quali […] L'articolo MAD 2018, istruzioni per l’uso: modello, esclusi, come e dove ...