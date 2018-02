Macerata | il legale di Traini e il raid xenofobo | «Per strada ricevo allarmante

'A Macerata ricevo la solidarietà per Luca'. Parla il legale di Traini. Dalla palestra ai bar la sua ossessione per i neri : Per il legale la vicinanza espressa dai cittadini è il segnale di un fallimento della classe politica: "Questa classe politica, destra, sinistra, centro come ha trattato il problema dei migranti? Se ...

"A Macerata ricevo la solidarietà per Luca". Parla il legale di Traini. Dalla palestra ai bar la sua ossessione per i neri : Lungo più o meno le stesse vie, in cui sabato scorso Luca Traini ha sparato prendendo di mira almeno undici immigrati, ora l'avvocato del 28enne accusato di strage razzista viene fermato da cittadini che mandano messaggi di solidarietà al suo assistito che si trova in isolamento e "non si è pentito del gesto compiuto", come riferisce il procuratore Giovanni Giorgio. Anzi Traini, testa rasata e un tatuaggio alla tempia di ...

