Macerata e la retorica elettorale a buon mercato

: Emerge ora che l’uomo che avrebbe sparato sugli stranieri a #Macerata era stato candidato della Lega alle comunali.… - giuliainnocenzi : Emerge ora che l’uomo che avrebbe sparato sugli stranieri a #Macerata era stato candidato della Lega alle comunali.… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) "Mandare in vacca" è lo sport nazionale. La sinistra vede la violenza per il razzismo della destra. La destra urla al caos per il lassismo della sinistra. Berlusconi sente odore di voti (un bottino del 25% sul tema immigrazione) e vuole mandare a casa 600 mila migranti: peccato che non dice come farà a prenderli visto che non sono conosciuti allo Stato.Entrambi gli episodi disono casi limite. Di due matti. Ma non c'è pericolo imminente di Far West come c'è stato spiegato in modalità allarmistica da qualche editoriale. C'è da strologare sopra, invece, al pensiero insofferente, sottotraccia, di milioni di italiani. Degli italiani della provincia, che vivono in zone da sempre considerate tranquille. E che oggi non lo sono più, tranquille.Lì gli appelli misericordiosi non fanno che accelerare l'onda di fastidio. Perché ...