M5S dovrà pagare 30 mila euro di spese legali agli esclusi dalle comunarie di Roma

Accolta la richiesta di LeU e M5S : la missione in Niger dovrà essere votata in Aula alla Camera : L'Aula della Camera tornerà a riunirsi il 17 gennaio alle 10.30 Per discutere il Dpcm sulla missione in Niger. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo dopo che era stata avanzata una richiesta in tal senso dai gruppi di Leu e M5S. Il voto è previsto non prima delle 16.Sarà quindi l'Aula della Camera, e non un semplice passaggio in commissione, a doversi esprimere sull'autorizzazione della missione internazionale in Niger. ...