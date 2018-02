Luis Fonsi e Demi Lovato | il loro singolo “Echame La Culpa” è disco di PLATINO in Italia!

Luis Fonsi ai Grammy Awards 2018 fa ballare il Madison Square Garden con la superhit Despacito (video) : Luis Fonsi ai Grammy Awards 2018 ospite e performer della sessantesima edizione. Il re dell'estate 2017 e delle classifiche di vendita mondiali si è esibito durante la cerimonia di premiazione dei Grammy, tenutasi tra la notte di domenica 28 gennaio e lunedì 29 gennaio al Madison Square Garden di New York. Accompagnato come suo solito da Daddy Yankee, Luis Fonsi ai Grammy Awards 2018 si è esibito in Despacito, hit estiva che ha collezionato ...

Demi Lovato e Luis Fonsi : la loro “Echame La Culpa” ha superato 500 MILIONI di view su YouTube : Demi Lovato e Luis Fonsi hanno infranto un nuovo record, questa volta insieme, grazie al featuring “Echame La Culpa”. [arc id=”c2ed6642-cdb8-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il video ufficiale che accompagna la canzone è una coloratissima fiesta latina, talmente coinvolgente che su YouTube ha superato l’incredibile cifra di 500 MILIONI di visualizzazioni. via GIPHY Non è la prima volta che Demi e Luis raggiungono un numero simile: ...

Da Gabbani e Luis Fonsi - le canzoni protagoniste del 2017 : ROMA – Come è andato il 2017 in musica? Bene perché tanti sono i dischi usciti e moltissima è la musica che ci ha fatto compagnia. Ma quali sono le canzoni che in un modo o nell’altro hanno segnato – per forza d’impatto, per bellezza, per importanza discografica, per successo popolare e “social” – l’annata? […] L'articolo Da Gabbani e Luis Fonsi, le canzoni protagoniste del 2017 sembra essere il primo su NewsGo.

Luis Fonsi e Gabbani i più ascoltati su Youtube : la top ten dei video : I video più popolari del 2017 in base al tempo di visualizzazione, alle condivisione e ai commenti che ciascuno di essi ha avuto

Il successo planetario di Luis Fonsi a Music con Despacito e la canzone della sua vita (video) : Luis Fonsi a Music poteva non far ballare il pubblico? Certo che no e infatti così è stato. Presentato con dovizia di aggettivi da parte di Paolo Bonolis, l'artista simbolo del 2017 non poteva che cantare la sua Despacito, rimasta in vetta alle classifiche per mesi. Seduti sulla mini scalinata di Music, Luis Fonsi e Paolo Bonolis hanno ripercorso tutti i punti più importanti del successo di Despacito. L'artista si è detto molto felice del ...

Paolo Bonolis torna con Music : Luis Fonsi e Marilyn Manson ospiti della prima puntata : ROMA – Da mercoledì 6 dicembre, torna in prima serata su Canale 5 “Music” lo spettacolare viaggio di Paolo Bonolis “dentro” la Musica, cantata e raccontata con mille sfaccettature, retroscena inediti e grandi emozioni.Le canzoni della nostra vita cantate da grandi artisti accompagnati da una superband e da un’orchestra di 64 Musicisti, diretti dal Maestro Diego […] L'articolo Paolo Bonolis torna con Music: Luis Fonsi e Marilyn Manson ...

Ufficiali gli ospiti di Music - da Levante a Luis Fonsi : Paolo Bonolis al via dal 6 dicembre : Gli ospiti di Music sono finalmente Ufficiali. Dopo settimane di indiscrezioni, il programma di Paolo Bonolis è finalmente in partenza con un parterre ricchissimo di grandi nomi, a cominciare da quello di Marylin Manson. Il Reverendo è infatti uno degli ospiti più attesi della prima puntata nella quale, si è detto, duetterà con Luca Laurenti. L'artista è stato in Italia per un concerto nel mese di novembre, dopo che ha raggiunto il nostro ...

I video più visti su Youtube nel 2017 in Italia : Luis Fonsi è il re delle visualizzazioni : Come da tradizione, Youtube ha pubblicato una classifica Italiana dei 10 video più visti su Youtube nel 2017: si chiama #YoutubeRewind, e ripercorre a suon di visualizzazioni i numerosi videoclip musicali pubblicati durante l'anno che sta per volgere al termine. Tra volti noti e grandi ritorni musicali, il 2017 è stato un anno che ha visto alternarsi diversi generi musicali, e la classifica stilata da Youtube ne è la prova. La top ten ...

