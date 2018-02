Luigi Di Maio | se questo è un leader

Sondaggio Ixè - il M5s di Luigi Di Maio perde lo 0 - 5% in una settimana. Continua a crescere Forza Italia : Un mese esatto al voto. La febbre elettorale è ai massimi livelli, così come l'attenzione ai sondaggi. L'ultimo è quello di Ixè per Huffington Post Italia , da cui emerge la consueta situazione ...

Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi sugli 'impresentabili' : Luigi Di Maio ha pubblicato sul blog delle Stelle l' elenco dei candidati "impresentabili" di Pd e centrodestra . La lista va da "Luca Lotti indagato nel caso Consip" a Umberto Bossi "condannato per ...

Luigi Di Maio umiliato dal M5s : alle Parlamentarie non lo ha votato nessuno : Finalmente il Movimento 5 Stelle pubblica i dati relativi alla primarie del partito che esprime Luigi Di Maio candidato premier. A votare per scegliere i candidati alla Camera sono stati in 39.991 , ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vincerà al sud. Vi spiego perchè' : La politica si è intorcinata. Destra, sinistra e grillini si sono già spartiti il territorio elettorale e nessuno dei tre gruppi avrà la maggioranza, cosicché difficilmente avremo un governo che non sia ...

Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì - controverso candidato al Senato per il M5S - ha rinunciato a candidarsi : Sabato il candidato a presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì, esponente del M5S che era candidato al Senato a Roma al centro di critiche e storie poco chiare emerse negli ultimi giorni, The post Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì, controverso candidato al Senato per il M5S, ha rinunciato a candidarsi appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio che flop - alle parlamentarie solo 490 voti : stracciato da Ruocco e Taverna : Con un ritardo clamoroso e a liste già chiuse, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul suo blog i risultati delle ' parlamentarie ', ovvero le ' primarie grilline ' svoltesi lo scorso 16 gennaio per ...

Luigi Di Maio : "Emanuele Dessì farà un passo indietro" : Ho sentito oggi Emanuele Dessì, abbiamo convenuto prima di tutto che lui è un incensurato e non è un impresentabile. Ma lui stesso ha convenuto, con grande senso di responsabilità, che continuare a farsi strumentalizzare per attaccare il M5S non ha senso, quindi, mi ha dichiarato la sua volontà di fare un passo indietro". Lo ha detto Luigi Di Maio a Palermo."Dessì ha rinunciato alla candidatura e ha ...

Luigi Di Maio fuori controllo - si smentisce ancora : 'Mai alleanze coi partiti che hanno rovinato l'Italia' : Ufficiale: Luigi Di Maio ha poche idee e molto, molto confuse. Dopo aver affermato agli investitori della City di Londra di essere pronto alle larghe intese , poi le fiacche smentite di rito, ...

Luigi Di Maio - le spese che lo sputtanano : quanto ha speso il grillino in rimborsi spese in 5 anni : Nel caso di Luigi Di Maio onestà non sempre fa rima con austerità. Secondo i dati riportati dal settimanale Panorama , in quasi 5 anni in Parlamento il candidato premier del Movimento 5 Stelle è ...

Scoppia il caso Dessì nel M5s - Luigi Di Maio : 'Se vero non può stare con noi' : Dopo la bufera scatenata da un servizio di Piazza Pulita sul candidato del M5s nel collegio senatoriale di Latina, Emanuele Dessì , che starebbe pagando 7 euro al mese per il pagamento mensile di una ...

Luigi Di Maio - il diktat di Marco Travaglio : 'Sì all'alleanza con Pietro Grasso - no a Matteo Salvini' : Detta la linea a Luigi Di Maio il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio . Che nel suo editoriale, consiglia al candidato premier del Movimento 5 stelle di lasciar perdere qualsiasi ipotesi di ...

Luigi Di Maio - il suo M5s ordina agli adepti : 'Fate a pezzi gli avversari con nefandezze e foto imbarazzanti' : Ecco a voi servito il metodo del M5s : 'Trovate nefandezze e foto imbarazzanti'. La loro campagna elettorale? Sputtanare nel privato gli avversari . È quanto dimostra un ordine dato agli adepti del ...

Luigi Di Maio - il clamoroso sgambetto di Vittorio Sgarbi : 'Pd e centrodestra uniti per farlo vincere' : Per molti Vittorio Sgarbi che sfida Luigi Di Maio nel collegio di Pomigliano d'Arco , in casa del candidato premier del Movimento 5 Stelle , è un faccia a faccia da copertina ma poco altro. Risultato ...

Il "patto" di Luigi Di Maio per non lasciare il paese nel caos : Nella City è stata "colpa del traduttore". Luigi Di Maio prova a smentire di aver parlato, davanti agli investitori anglosassoni e americani, di larghe intese anche con il Pd e Forza Italia. Ma a meno di ventiquattro ore di distanza, il candidato premier M5s in realtà va oltre e addirittura parla di "patto" e si sofferma sulla possibile "condivisione" con gli altri partiti in materia di bilancio."Nella prossima legislatura bisogna ...