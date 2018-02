Luigi Di Biagio sarà l’allenatore della Nazionale di calcio per le due amichevoli di

Calcio - Damiano Tommasi : “Per le amichevoli dell’Italia c’è Luigi Di Biagio” : “E’ giusto che in questo momento ci stia lavorando Gigi Di Biagio anche perché alle porte c’è l’impegno delle qualificazioni agli Europei. In questo momento credo che sia giusto andare avanti con le risorse che ha oggi il club Italia e con lo staff che sta seguendo Gigi Di Biagio“. Lo ha detto chiaramente, all’Ansa, Damiano Tommasi , presidente dell’Assocalciatori, prefigurando anch’egli questa ...

Calcio - Carlo Tavecchio rivela : “Il nome del prossimo ct? Non prima di giugno”. Luigi Di Biagio traghettatore? : “Il nuovo ct? Dal giorno dopo Italia-Svezia ho avuto contatti positivi con tanti in mezza Europa, ma prendere una decisione prima di giugno credo sia difficile: tutti i big sono sotto contratto“. Queste le parole di Carlo Tavecchio , in qualità di commissario straordinario della Lega Serie A, a margine della presentazione dell’Album Panini 2017/2018. L’ex n.1 del Calcio italiano, dunque, ha sottolineato ...

Calcio : Luigi Di Biagio traghettatore nelle amichevoli di marzo della Nazionale italiana? : In attesa di sapere che decisioni verranno prese circa un possibile commissariamento delle Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo le dimissioni dell’ex n.1 di via Allegri Carlo Tavecchio, nel terremoto che ha investito il Calcio nostrano, si va profilando una soluzione di “compromesso” o, per meglio dire, di transizione nella gestione tecnica. In vista delle amichevoli di marzo 2018 che vedrà la nostra Nazionale (non ...