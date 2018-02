Luca Traini non accenna alcun tipo di pentimento

Luca Traini - SPARATORIA MACERATA/ Mamma di Pamela : “Oseghale non doveva stare in Italia - non lo perdono” : SPARATORIA di LUCA TRAINI a MACERATA: ultime notizie, 11 migranti colpiti, "volevo uccidere nigeriano killer di Pamela". La Mamma della ragazza uccisa, "non perdono Oseghale"(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Luca Traini - retroscena sulla sparatoria : Pamela Mastropietro e la vendetta personale - perché voleva morti gli africani : Dietro la follia omicida di Luca Traini non c'è solo una matrice politica, evidentemente deviata. Ad armare la mano del ragazzo che ha sparato a 11 immigrati sabato mattina a Macerata c'è anche il movente di una dotta, delirante vendetta privata e personale. ...

Luca Traini : “Volevo andare in Tribunale a uccidere Innocent Oseghale”. Undici gli stranieri colpiti : Luca Traini, l’uomo che sabato mattina ha sparato ad alcuni cittadini stranieri a Macerata, voleva andare in Tribunale e uccidere Innocent Oseghale, il nigeriano accusato della morte di Pamela Mastropietro, ma all’ultimo avrebbe cambiato idea e avrebbe cominciato a sparare contro ogni persona di colore incontrata lungo la strada. La confessione dell’estremista di destra, 28 anni, ora accusato di strage con l’aggravante del razzismo, ...

Macerata - sparatoria di Luca Traini/ 11 immigrati colpiti nel raid : “volevo uccidere l’assassino di Pamela” : sparatoria di Luca Traini a Macerata: ultime notizie, 11 migranti colpiti, "volevo uccidere nigeriano killer di Pamela". L'amico del 29enne fascista, "era un buono, ma negli ultimi tempi..".(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Macerata - Luca Traini : "Volevo andare in tribunale e colpire l'assassino di Pamela" : L'uomo è accusato di strage aggravata dalle finalità di razzismo e si trova nel carcere di Montacuto, lo stesso dove è rinchiuso Innocent Oseghale, il nigeriano presunto assassino di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e fatta a pezzi.

Chi è Luca Traini il 'giustiziere' razzista e cosa custodiva nella sua camera Video : Stamattina vado a #Macerata e faccio una #strage. Il giustiziere di Tolentino, mosso dalla fissazione della caccia al nero, aveva reliquie nazifasciste in casa. Ha pianificato la strage contro gli immigrati e l'ha annunciata al bar di un autogrill tra un caffé e una brioche in una tranquilla mattina in un angolo della provincia marchigiana. Accusato di strage con l'aggravante del #razzismo, non conosceva Pamela Mastropietro, la povera 18enne ...

Mein Kampf e croce celtica - nella stanza di Luca Traini : La 'Mein Kampf' di Hitler, un volume sulla storia della Repubblica Sociale e una bandiera nera con la croce celtica appoggiati sul tavolo. E poi ancora, la copertina di 'Gioventù fascista', rivista ...

Luca Traini : "L'immigrazione clandestina va stroncata" : "Volevo vendicare Pamela e fare qualcosa contro l'immigrazione, perché il fenomeno dell'immigrazione clandestina va stroncata". È quanto ha detto nelle sue dichiarazioni spontanee davanti ai Carabinieri di Macerata Luca Traini, il ventottenne che sabato ha sparato per le vie della città contro gli immigrati di colore.La procura di Macerata formalizzerà le richieste di convalida dell'arresto al Gip nei confronti ...

Luca Traini non accenna alcun tipo di pentimento : Sabato scorso è sfociato nella presunta ribellione da parte di un cittadino comune all'uccisione di Pamela, la ragazza uccisa dal nigeriano e i cui resti sono stati rinvenuti all'interno di due valigie. L'uomo si chiama Luca Traini, che è stato arrestato dopo il fatto, e condotto in carcere. L'uomo racconta la sua giornata particolare Luca Traini ha raccontato, con calma serafica, davanti al suo avvocato Giancarlo Giulianelli, al capo del ...

Chi è Luca Traini il 'giustiziere' razzista e cosa custodiva nella sua camera : "Stamattina vado a Macerata e faccio una strage". Il "giustiziere" di Tolentino, mosso dalla fissazione della caccia al nero, aveva reliquie nazifasciste in casa. Ha pianificato la strage contro gli immigrati e l'ha annunciata al bar di un autogrill tra un caffé e una brioche in una tranquilla mattina in un angolo della provincia marchigiana. Accusato di strage con l'aggravante del razzismo, non conosceva Pamela Mastropietro, la povera 18enne ...

Chi è Luca Traini - il fascista della caccia al nero : Il ventottenne ha ferito sei persone sparando dalla sua auto. Candidato con la Lega alle comunali ora è in isolamento

Luca Traini : “Sono andato a pregare dove hanno trovato Pamela”. “Quindici giorni fa era alla cena della Lega” : “Un minuto di raccoglimento a Pollenza, nel punto in cui hanno ritrovato il cadavere di Pamela Mastropietro“. Luca Traini, l’uomo che sabato mattina ha sparato ad alcuni cittadini stranieri a Macerata, ai carabinieri ha raccontato di aver lasciato lì sul posto un busto di Mussolini prima di farsi arrestare. Il 28enne, che in casa aveva una copia del Mein Kampf, una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni ...

L'obiettivo di Luca Traini era Oseghale Andare in tribunale e ucciderlo : Luca Traini è accusato di strage aggravata dai motivi razziali: ha sparato e ferito a 8 persone tutti di origine africana. Ma il vero obiettivo era un altro: uccidere Innocent Oseghale, il nigeriano finito in carcere con l'accusa di di aver smembrato e occultato il cadavere di Pamela Mastropietro.La confessione"Volevo Andare in tribunale e spararlo": è la confessione rilasciata dal cecchino di Macerata ai carabinieri che ...

Macerata - sparatoria di Luca Traini/ L’amico del 29enne : “era un buono”. Berlusconi - “nessun atto politico” : sparatoria di Luca Traini a Macerata: ultime notizie, emergenza razzismo? L'amico del 29enne fascista, "era un buono, ma negli ultimi tempi..". I commenti politici anti e pro Salvini(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:26:00 GMT)