L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

Alessia Marcuzzi alL’Isola dei Famosi : il gesto in diretta per il figlio malato di Elena Santarelli : Chi è il Jack che Alessia Marcuzzi ha salutato all’Isola dei Famosi? Il figlio di Elena Santarelli “Forza Jack!”: con queste parole Alessia Marcuzzi ha salutato in diretta, durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi, i bambini del reparto di oncologia del Bambin Gesù di Roma. Ma chi è Jack? Il figlio di Elena Santarelli […] L'articolo Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi: il gesto in diretta per il figlio ...

“Single? Ecco con chi sta Francesca Cipriani”. La rivelazione sull’uomo misterioso. AlL’Isola dei Famosi si professa libera e bella - ma i beninformati hanno spifferato tutto : Icona trash totale, Francesca Cipriani all’isola dei Famosi sta spopolando. A partire dal suo rocambolesco tuffo dall’elicottero, al look con tacchi e coroncina di fiori, l’ex pupa si sta facendo molto notare. Certo, il suo personaggio resta legato a gag tutte da ridere, ormai è epocale il lavaggio dei capelli impregnati da una quantità invereconda di shampoo, ma anche le sue intemperanze e fastidi di ogni tipo, ma va ...

Ufficiale : Francesco Monte Squalificato dalL’Isola dei Famosi! : Mediaset ha preso finalmente una posizione. E’ Ufficiale! Francesco Monte è stato Squalificato dalla tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi per aver fatto uso di droga! Francesco Monte è stato Squalificato dal gioco. A rivelare la notizia bomba è il giornalista web Davide Maggio. Il naufrago quindi ha già abbandonato il reality show L’Isola Dei Famosi. Come sapete, è stata Eva Henger, a lanciare delle terribili ...

“Ecco perché!”. Svelato il mistero di Francesca Cipriani. AlL’Isola dei Famosi si è presentata con tacchi e coroncina e tutti a domandarsi il motivo : Ormai Francesca Cipriani imperversa in tv da anni. Dalla sua prima apparizione a La pupa e il secchione è passato del tempo, ma la bombastica bionda non ha mai fatto perdere le tracce. In questi giorni la stiamo ammirando all’isola dei Famosi, dove si è subito fatta notare per le sue ‘intemperanze’, l’attacco di panico in elicottero è diventato un passaggio epico-trash dal piccolo schermo. tutti abbiamo notato, ...

L’Isola dei Famosi - scatta la denuncia del Moige per quanto accaduto in Honduras : Il Moige denuncia quanto è accaduto in Honduras durante L'isola dei Famosi mentre Mediaset continua ad indagare per far luce sulla vicenda.