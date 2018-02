L' Isola dei Famosi stasera in tv lunedì 5 febbraio Le anticipazioni della terza puntata

Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione : Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Nemmeno un anno fa, ha trionfato nell'edizione precedente, e adesso potrebbe essere già volato in Honduras per ricoprire un ruolo per noi tutti ancora ignoto: avrebbe ricevuto una chiamata negli ultimi giorni... una chiamata decisamente inaspettata! Avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte della produzione di entrare a far parte del cast dell'Isola 2018. Ma in quali vesti? Raz ha già avuto il suo ...

Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi : è nei guai per gli spinelli : Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi. Anche se non c'è ancora la conferma ufficiale da parte della produzione, pare che sia già in volo verso l'Italia. Anche se non comparirà subito in ...

Franco Terlizzi/ Video : svela il complotto dei Mejor : tutti contro Francesca Cipriani? (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi ha raccontato a Craig Warwick dell'abbandono del padre, il quale ha lasciato sua madre senza un soldo. Il personal trainer ha stretto amicizia on Formicola.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - “Francesco Monte squalificato : già in aereo verso Milano” : Terremoto sull’Isola dei Famosi 2018. Secondo il sito davidemaggio.it Francesco Monte è stato squalificato e starebbe tornando in queste ore in aereo a Milano. L’ex tronista di Uomini e donne, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha salutato cast e palme dell’Honduras oramai da 24 ore proprio a causa del “canna-gate”. Il caso è scoppiato alcuni giorni fa quando un’altra concorrente dell’Isola, l’ex pornostar Eva Henger, ha accusato in diretta ...

L'Isola dei Famosi - Francesco Monte ha abbandonato Video : #Francesco Monte ha abbandonato L'#Isola dei Famosi ed è in viaggio verso l'Italia. Clamorosa la decisione dell'ex di Cecilia Rodriguez dopo lo scandalo droga lanciato da Eva Henger, che pare abbia coinvolto anche Nadia Rinaldi. La decisione finale Mediaset sarebbe dovuta arrivare questa sera in diretta, ma evidentemente Francesco ha anticipato i tempi, scegliendo la via più drastica. La notizia è stata data dal sito di gossip Davide Maggio. ...

Francesco Monte abbandona l’Isola dei famosi : Francesco Monte ha abbandonato L’Isola dei famosi. A dare lo scoop a poche ore dalla prima serata del reality è Davide Maggio su Dagospia. La motivazione è abbastanza ovvia, spiega: il droga gate scatenato da Eva Henger durante la scorsa settimana. Nonostante l’ex tronista pare sia già in volo per l’Italia, dopo aver lasciato da 24 ore l’Honduras, la produzione ha deciso di non farne parola al pubblico. Inoltre tutti i ...

Elena Morali / Video : Gianluca Fubelli stasera non sarà in studio - ecco perché (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali parlando della sua prima settimana su l’Isola dei famosi elogia il comportamento di Giucas Casella visto come un ’papino’ e degli altri naufraghi.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Francesco Monte si è ritirato? All’Isola dei Famosi 2018 il suo ultimo confessionale : Fulmine a ciel sereno per i fan dell'Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte si è ritirato, o almeno questo è quello si vocifera da quando Davide Maggio lo ha annunciato sui suoi social. Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale ma sembra proprio che, mentre a Domenica Live ieri si parlava del Canna-Gate con Teresanna Pugliese pronta a mettersi contro Francesco Monte in nome della chiarezza e del possibile provvedimento disciplinare, ...

“Francesco Monte se n’è andato”. Isola dei Famosi - esplode la bomba. Secondo indiscrezioni (autorevoli) - l’ex di Chechu - infuriato - avrebbe preso spontaneamente la decisione e sarebbe già in volo. Ma c’è anche altro che farà disperare il pubblico… : “Francesco Monte è già in volo verso l’Italia. Il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola dei Famosi nella giornata di ieri. Il motivo ça va sans dire sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola” scrive Davide Maggio sul suo sito. E continua: “La cosa surreale è che nonostante Monte abbia salutato le acque honduregne oltre 24 ore fa l’azienda di Cologno ha pensato bene ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione : "Monte ha lasciato il programma" : 'Francesco Monte è già in volo verso l'Italia, il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l' Isola dei Famosi nella giornata di ieri', inizia così l'...

Isola dei famosi - Francesco Monte ha lasciato l’Honduras : ecco cosa è successo : Attesa per la nuova puntata dell’Isola dei famosi, questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento che promette grandi emozioni. Nel frattempo arriva un clamoroso colpo di scena, secondo alcune indiscrezioni Francesco Monte avrebbe già abbandonato l’Honduras dopo la bomba lanciata nella scorsa puntata da Eva Henger e che riguardava l’uso di droga prima dell’inizio del reality, l’abbandono da parte di Francesco Monte ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione : Monte ha lasciato il programma : "Francesco Monte è già in volo verso l’Italia, il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola dei Famosi nella giornata di ieri", inizia così l'indiscrezione pubblicata sul sito DavideMaggio.it.E ancora: "Il motivo ça va sans dire sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola. DavideMaggio.it è anche in grado di ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte ha abbandonato il gioco. È già in viaggio verso l’Italia : Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte ha abbandonato il gioco ed è già in viaggio verso l’Italia. Quindi la conclusione del “canna-gate” è arrivata in netto anticipo sulla messa in onda della puntata. E’ da ieri domenica 4 febbraio che Monte è fuori dal gioco ma Mediaset ha pensato bene di mantenere il netto riserbo sulla vicenda e non sbottonare una parola per mantenere alta l’attenzione sulla puntata di stasera 5 febbraio. Francesco Monte ha ...

L’Isola dei Famosi : stasera altri squalificati dopo Monte? : Francesco Monte ha abbandonato L’Isola dei Famosi 13: stasera altri squalificati? Francesco Monte ha abbandonato L’Isola dei Famosi. E’ stata questa la news lanciata poco fa dal blog DavideMaggio.it, che ha già creato un incredibile polverone mediatico. Ma non è finita qua perchè, in base alle indiscrezioni raccolte dal blog BubinoBlog, stasera nella nuova puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, altri naufaghi ...