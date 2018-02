L’Isola dei Famosi | scatta la denuncia del Moige per quanto accaduto in Honduras

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – ...

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni terza puntata del 5 febbraio : L’Isola dei Famosi: anticipazioni puntata del 5 febbraio 2018 L’Isola dei Famosi 2018 torna su Canale5. Come, infatti, riportano le anticipazioni della terza puntata di lunedì 5 febbraio, domani sera nel popolare programma di Mediaset ci saranno nuovi ‘colpi di scena’. Il primo, forse il più importante, riguarda la possibile espulsione di Francesco Monte dal reality, dopo che nella diretta tv di lunedì scorso l’ex ...

“L’hanno pagata…”. Nuovo capitolo scottante sul caso droga alL’Isola dei Famosi. Tra urla - accuse - ritrattazioni e sanzioni pesanti - adesso arriva la bomba che nessuno si aspettava. A farla un personaggio che la sa lunga : “È tutto falso” : All’Isola dei famosi tira aria di tempesta e il problema non è certo meterologico. Tutti stiamo seguendo ‘l’affaire’ marijuana che vede coinvolti Eva Henger in qualità di accusatrice e Francesco Monte nei panni dell’accusato. L’ormai ex naufraga ha accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di sostanze nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del reality e la questione ...

L’Isola dei famosi : Raz Degan naugrafo al posto di Francesco Monte? : L’Isola 13, anticipazioni: Raz Degan sostituisce Monte? Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi tornerà ad occuparsi del caso droga-gate. Sono ore decisive per Francesco Monte, dopo le accuse di Eva Henger per aver introdotto sostanze stupefacenti nel villaggio, prima dello sbarco sull’Isola dei famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne rischia di ...

“Le differenze si vedono…”. Ricordate com’era prima Alessia Marcuzzi? Oggi è la regina delL’Isola dei Famosi ma sono 27 anni che lavora in tv. La solarità e la parlantina sono sempre la sua forza - il fisico e lo stile - invece - sono cambiati. Tra ritocchini ‘accertati’ e presunti : Alessia Marcuzzi è la regina dell’Isola dei Famosi. Da ben 4 anni è al timone di uno dei reality di punta di Canale 5, senza contare che fino al 2015 era di casa anche al Grande Fratello. Ma questi sono i tempi recenti. Non si direbbe, ma sono circa 27 anni che la Marcuzzi passa da uno studio televisivo italiano all’altro, arrivando così, a 45 anni, ad avere una carriera di tutto rispetto, in continua ascesa e fatta di tanti ...

Bossari a Verissimo : “Non mi aspettavo quel gesto di Chiara Nasti alL’Isola dei Famosi” : Verissimo: l’opinione di Daniele Bossari sull’addio di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi Il ritiro di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti, in primis l’opinionista Daniele Bossari. Che, come la maggior parte del pubblico, non si aspettava un abbandono così precoce, dopo pochi giorni dalla prima puntata. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha […] L'articolo Bossari a Verissimo: “Non mi ...

Mercedesz Henger torna a difendere Eva dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Mercedesz Henger sbotta sui social per difendere Eva Mercedesz Henger, dopo la passata esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi lo scorso anno, è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dai giovani. Da qualche settimana, è ospite fissa del reality show di Alessia Marcuzzi dove sua madre ricopre il ruolo di concorrente. dopo l’eliminazione di Eva Henger dalla trasmissione, per volere del pubblico da casa, ...

Paola Di Benedetto non è single - il fidanzato Matteo Gentili : “Prima di partire per L’Isola dei Famosi voleva sposarsi e avere dei figli con me” : Madre Natura Paola Di Benedetto dell’Isola dei Famosi ancora impegnata: la lettera del fidanzato Matteo Gentili a DiPiù Spunta il terzo incomodo tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte all’Isola dei Famosi. Il flirt tra i due rischia di naufragare dopo le recenti rivelazioni di Matteo Gentili, il fidanzato di Madre Natura. E sì, perché […] L'articolo Paola Di Benedetto non è single, il fidanzato Matteo Gentili: “Prima di ...

“Canne alL’Isola dei Famosi? Sì - o forse no”. Clamoroso - ennesimo colpo di scena sulla vicenda che vede coinvolto Francesco Monte. Quel dietrofront che cambia completamente la carte in tavola. Ve lo sareste aspettato? Noi decisamente no : Non si parla ormai d’altro all’Isola dei Famosi, reality show che dovrebbe iniziare a entrare finalmente nel vivo, con il solito format fatto di eliminazione, nomination, alleanze e tradimenti a sorpresa e che si è invece focalizzato esclusivamente sullo scandalo che ha visto come protagonista uno dei naufraghi più attesi, Francesco Monte. Fresco di separazione da Cecilia Rodriguez, ora legata a Ignazio Moser, il concorrente è ...

“Non rischia solo Francesco Monte”. Nuovo colpo di scena alL’Isola dei Famosi : dopo la denuncia di Eva Henger - il “canna-gate” continua ad allargarsi. E non c’è soltanto l’ex di Cecilia Rodriguez - ora - a rischiare una clamorosa espulsione. Gli altri naufraghi “incriminati” : Un caso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e che sta continuando a far discutere parecchio gli appassionati dell’Isola dei Famosi, in fibrillazione per le possibili evoluzioni del cosiddetto “canna-gate”. Da quando Eva Henger, ha accusato in diretta Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, nel gruppo dei naufraghi si è scatenato un vero e proprio putiferio, con il ...

Droga alL’Isola dei Famosi : Mediaset valuta espulsione di Monte - Rinaldi e due persone di produzione : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018 Lo scandalo della Droga all’Isola dei Famosi 2018, sollevato da Eva Henger durante la seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, potrebbe portare a risvolti clamorosi. D’altronde, il comunicato lasciava pensare al peggio. Mediaset, infatti, starebbe pensando di procedere all’espulsione di ben quattro persone, ree di aver fumato marijuana. A lanciare l’indiscrezione ...

‘Droga alL’Isola dei Famosi 2018’ : Mediaset squalifica due partecipanti? : L’Isola dei Famosi 2018, Mediaset squalifica due partecipanti per la ‘droga’? Le ultime news sul caso ‘Droga all’Isola dei Famosi 2018‘ parlano chiaro: presto Mediaset potrebbe procedere con la squalifica di due partecipanti, Francesco Monte e Nadia Rinaldi, concorrenti che già al momento rischierebbero l’espulsione dal reality show di Canale5. Tra l’altro, oltre che per Francesco Monte e per Nadia ...

Francesca Cipriani delusa alL’Isola dei Famosi : arriva la promessa di Francesco Monte : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani delusa: a consolarla ci pensa Francesco Monte Sono giorni difficili per Francesca Cipriani all‘Isola dei Famosi. La Pupa sta vivendo da due settimane sull’Isola del Pejor, la parte più dura e selvaggia del reality show. Nessuno del suo vecchio gruppo ha voluto la Cipriani nell’Isola del Mejor: un vero affronto […] L'articolo Francesca Cipriani delusa all’Isola dei Famosi: arriva ...