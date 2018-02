L’esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl 2018

wired

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Dopo lo show dell’anno scorso animato da Lady Gaga, nell’intervallo dei questa edizione dela esibirsi è toccato a. Il cantante americano, che ha debuttato nel Mickey Mouse Club (assieme alla fidanzata storica Britney Spears) e poi è divenuto famoso con la pop band Nsync prima di dedicarsi a una lunga carriera da solista, è stato protagonista di un halftime show che ha coinvolto tutto lo stadio di Minneapolis, in Minnesota, dove si è svolta la seguitissima partita. Dopo aver cantato su numerosi palchi sparsi su tutto il campo, infatti,ha concluso l’esibizione in mezzo agli spalti. Come si può vedere dal video qui sopra, il cantante ha esordito con uno dei suoi singoli più recenti, Filthy, tratto dall’ultimo album Man of the Woods, prima di cimentarsi in medley dei suoi più grandi successi, fra cui Rock Your Body, Señorita, ...