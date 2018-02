Le nuove certificazioni Fimi per singoli e album | da Riki a Federica Carta ed il trionfo

optimaitalia

: Nuove certificazioni @FIMI_IT: - @roshellemusic, 'What U Do to Me', PLATINO (singolo) - @aboutriki, 'Sei mia', ORO… - SonyMusicItaly : Nuove certificazioni @FIMI_IT: - @roshellemusic, 'What U Do to Me', PLATINO (singolo) - @aboutriki, 'Sei mia', ORO… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Svelate ledella prima settimana del mese di febbraio, per ie glipiù venduti.Come ogni lunedì, anche oggi 5 febbraio sono diversi gli artisti che con i rispettivi progetti discografici ehanno raggiunto traguardi importanti in fatto di vendite, tra digital download e streaming.Dai cosiddetti "ex talent", degni di nota ci sono. La prima raggiunge il disco di platino per l'di debutto, rilasciato a seguito di Amici di Maria de Filippi, mentreconquista l'oro per Sei Mia, uno dei brani contenuti nell'EP di debutto Perdo Le Parole.Doppia certificazione per Sfera Ebbasta, re della Top Ten dei. Per lui, ledi disco d'oro per Rockstar e Cupido ft.Quavo. Il rapper ha pubblicato l'Rockstar lo scorso 19 gennaio, entrando di prepotenza nella classifica iTunes e ...