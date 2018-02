Le foto in maschera del Carnevale di Venezia

wired

: Ho mandato alla Anto una mia foto secs mentre mi faccio la maschera per il viso NON VEDO L’ORA LA VISUALIZZI HAHAHAHAHA - corcordiuvm : Ho mandato alla Anto una mia foto secs mentre mi faccio la maschera per il viso NON VEDO L’ORA LA VISUALIZZI HAHAHAHAHA -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)rsi è un gioco, ma anche un’arte e a, nel celebre, il livello della posta in gioco si alza. Le aspettative sono sempre molto alte su questo evento, probabilmente ilpiù famoso su scala globale, come dimostra l’attenzione anche sui social network e sulla stampa estera. Ecco alcune belle immagini dalla città lagunare, che nel weekend ha visto anche andare in scena il tradizionale volo dell’angelo in piazza San Marco, un evento con accesso limitato e molta attenzione alla sicurezza. Ilè in scena fino al 13 febbraio; e non bisogna avere paura di esagerare. Il tema dell’edizione 2018 è il gioco, la città che gioca, come indica il titolo della manifestazione, Creatum Civitas Ludens. Insomma, meglio stupire, anche pensando a qualche scatto da taggare su Instagram, prima di tornare alla vita normale. Lein ...